籃球博彩稅｜原定9月推出 政府通知馬會急煞停 涉預測市場盛行
撰文：林子慰
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籃球博彩合法化的修例草案上年9月於立法會三讀通過，政府其後向馬會發出單一籃球博彩牌照，原定今年9月推出。據《香港01》了解，馬會接獲政府通知，要煞停籃球博彩，押後推出，原因是「預測市場」（Prediction Market）近期在美國非常盛行，影響推行，需在推行前評估「預測市場」問題，故料9月無法推行，暫未有時間表。
政府2025年財政預算案中提到，將規範籃球博彩活動，打擊非法籃球賭博，並將資金引至合法渠道，同時估計每年可增加15億元稅收。坊間過往熱議，有聲音擔憂開放籃球博彩將吸引青少年參與賭博。
當局去年6月刊憲《2025年博彩稅（修訂）條例草案》，以訂立籃球博彩的規管框架，同年9月立法會三讀通過修訂草案，包括政府向馬會發出單一籃球博彩牌照，以免經營者互相競爭刺激賭博需求，以及參考足球博彩稅計算徵收方法，向馬會徵收淨投注金50%作籃球博彩稅等，就上述資料，政府推行籃球博彩稅勢在必得。
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