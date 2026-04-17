預測市場｜證監會轄下投委會稱交易或構成非法賭博　沒保障難追討

政府及馬會因「預測市場」煞停籃球博彩稅，事件引起社會廣泛關注。投資者及理財教育委員會表示，「預測市場」交易帶有賭博元素，該類市場並非投資產品，或構成非法賭博。該會又指，公眾參與「預測市場」的交易活動，沒有法規的保障，一旦出現問題，有可能難以追討，甚或無從追究。



投資者及理財教育委員會表示，「預測市場」交易帶有賭博元素，該類市場並非投資產品，或構成非法賭博。(投委會圖片)

馬會原定在獲得發牌後，今年9月推出籃球博彩。（資料圖片）

投委會：預測市場交易帶有賭博元素 該類市場並非投資產品

投資者及理財教育委員會（投委會）表示，「預測市場」交易帶有賭博元素，該類市場並非投資產品，或構成非法賭博。

投委會指，投資並非單純下注一個機率，不論是上市公司的股票和債券，還是貴金屬、物業、收藏品、虛擬資產等，應否投資，均要看有關資產本身的價值及潛力。

投資是資產管理的一部份，當中包含風險管理和投資年期等考量。適當的投資有助投資者建立一個符合自己投資目標和風險承受能力的資產組合。該會建議，投資者在參與任何投資之前，應了解清楚有關的監管和投資者保障。

參與「預測市場」交易沒有《證券及期貨條例》法規保障

投委會又指，公眾參與「預測市場」的交易活動，沒有《證券及期貨條例》或證券及期貨事務監察委員會執行的任何法規的保障，一旦出現問題，有可能難以追討，甚或無從追究。投委會表示，投資種類選擇繁多，公眾應反思投資的本質，區分投資與賭博。

預測市場是什麼？ 是如何運作？

預測市場（prediction market）可讓用戶就不同事件落注，輸贏綁定某一特定事件，最終結果決定取得的金錢價值，即假設市場當時認為特朗普當選的機會率是75%，此指數的價值就是75元，如特朗普最後真的勝出，指數價值便會升至100元，即有關事件已100%發生了。

在2024年10月31日的大選前6日，特朗普在Polymarket上的勝算高達65％。（網站截圖）

匿名用戶可對未來各種事件下注

預測市場平台的匿名用戶可對未來各種事件下注，且不須繳付交易費。現時較主流的預測市場平台為Kalshi及Polymarket。

經歷過Polymarket「賭盤」在2024年準確預測特朗普（Donald Trump）勝出美國總統大選，完勝當時各大綜合民調之後，CNN、CNBC、發行《華爾街日報》的道瓊斯、Yahoo金融等媒體都以不同方式跟Kalshi或Polymarket進行合作，實時使用這些預測市場的數據，就連馬斯克旗下的社群平台X亦與平台有合作。

Polymarket上的最大賭盤之一是「美國會在什麼時間之前會攻擊伊朗？」，市場投注額高達2.8億美元。（網站截圖）

兩大預測市場平台去年交易額達1716億港元

有人認為，預測市場的數據較民調更準確，再加上萬物皆可賭的特性，令平台在外國爆紅。翻查網上資料，Polymarket及Kalshi去年全年交易量均超過220億美元，即約1,716億港元。

傳統交易所也考慮發展相關功能，例如納斯達克已向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，計劃推出與旗下納斯達克100指數掛鉤的二元結構產品，交易價格將依市場對特定結果發生機會率的判斷而波動。

2025年的Kalshi和Polymarket月交易額（單位：十億美元）。（The Block網站截圖）

特朗普家族成員為兩大預測市場持份者

美國政府看見相關趨勢，視部分平台為金融衍生產品。Kalshi是美國首個受商品期貨交易委員會監管的預測市場平台，於2020年獲得衍生性金融商品清算組織（DCO）資格，提供以美元計價的預測事件合約，並透過傳統銀行基礎設施結算，其預測賭算的內容也受到政府規管，不得涉及非法活動、恐怖活動、殺人、戰爭等違反公共利益的議題。

Polymarket則以區塊鏈為基礎設施，並以USDC穩定幣結算，在2025年11月宣布得到美國商品期貨交易委員會授權，將在受監管的情況下重新進入美國市場。

同時，特朗普家族成員是兩大預測市場的持份者。特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）現已成為Kalshi的戰略顧問。而小特朗普有份參與的右翼初創基金「1789 Capital」也對Polymarket作出了以千萬美元計的投資；小特朗普本人也加入了Polymarket的顧問理事會。

2026年金球獎（Golden Globes）頒獎典禮展示Polymarket有關獲獎預測的「賭盤」。（X@milkkarten）

美國眾議員提出禁止聯邦官員交易與政府政策掛鉤預測市場合約

不過，以現實事件的未來發展決定勝負的預測市場，在戰雲密佈的國際政治動盪大環境中亦持續引起內幕交易嫌疑。今年1月，一個新開的平台帳戶押注委內瑞拉總統馬杜羅下台，短短一天就賺了超過40萬美元，此事件促使美國眾議員提出《2026 年金融預測市場公共誠信法案》，計劃禁止聯邦官員交易與政府政策掛鉤的預測市場合約。

相關事件層出不窮，今年2月12日，以色列正式起訴了一名後備役士兵和一名公民，指控他們利用機密資訊在Polymarket上面的相關軍事行動預測市場中下注。

籃球博彩合法化的修例草案上年9月於立法會三讀通過，當時提到政府將向馬會發出單一籃球博彩牌照。（NBA TV Facebook截圖）

民青局：現時推行籃球博彩很大可能助長預測市場非法賭博

民政及青年事務局發言人表示，資料顯示，預測市場在2025年的交易量達640億美元，較2024年的160億美元增長300%；每月交易量則由2024年初的少於1億美元，增加至2025年底的超過130億美元。發言人指，預測市場的急速發展，可能會對博彩市場帶來相當多不確定性，而資料顯示，預測市場的每月交易量估計會在2030年再增加五倍，其中超過四成將會與體育有關。

發言人表示，如香港有人在預測市場的體育項目下注，屬於非法賭博。當局稱一貫政策不鼓勵賭博，若在目前情況下推出籃球博彩，很大可能吸引更多人注意及參與預測市場的非法賭博，間接助長非法市場。

發言人表示，基於最新形勢，作為負責任的政府，有必要更深入研究此新興模式及平台的運作。為保障公眾利益免受損害，在尚未具備成熟條件之前，應停止推進新博彩項目。