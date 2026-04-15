籃球博彩稅｜管浩鳴指預測市場變化快如萬花筒　需再研究方可重推

民青局局長麥美娟昨日（14日）表示，由於「預測市場」發展猖獗，或對博彩市場帶來相當多不確定性，目前不具備成熟條件，不宜推進新博彩項目，宣布叫停推進藍球博彩稅。博彩及獎券事務委員會成員管浩鳴今（15日）在電台節目形容，「預測市場」變化如同「萬花筒」一樣快，例如中東局勢及戰爭的最新情況，都會被人用來猜測投注。他又指，籃球的賠率相較其他球類運動高，合法途徑或難以帶來相同的吸引力。他認為，籃球博彩稅仍有重推之日，最重要的是現時政府評估清楚各項因素。



政府昨日（14日）宣布叫停推進籃球博彩。（路透社）

管浩鳴今日在港台節目《千禧年代》中表示，因現時政治因素令預測市場猖獗，舉例指中東局勢、戰爭的最新戰況，都可以被人利用來投注，令市場每天都出現變化，「佢唔係由莊家開盤，佢真係咩都可以開得出嚟嘅，可能咁樣我地覺得可能需要畀啲時間諗一諗」。

管浩鳴對政府的決定表示理解，「咁𠵱家有咁嘅情況，可能政府就要諗一諗，究竟可能對我哋未來，如果推出籃球，到底有咩影響？」他認為，預測市場基本上與外圍賭博屬同類，惟前者沒有「莊家」，形容變化如同「萬花筒」一樣快。

立法會議員管浩鳴（資料圖片/陳葦慈攝）

被問及日後若籃球博彩合法化，是否仍難以將「預測市場」引到合法途徑規管，管浩鳴指，無論是「預測市場」或外圍賭博，要規管「一向都係難」，他又提到籃球的賠率相較其他球類運動高，合法途徑或難以帶來相同的吸引力，「可能講一分鐘，可以即刻有個變化嘅，咁呢度可能預測市場就擔心佢開盤嘅時候，會唔會個變化好大。」