籃球博彩稅煞停｜麥美娟憂推行助賭風　需研預測市場在港猖獗程度

籃球博彩合法化的修例草案上年9月於立法會三讀通過，政府其後公布會向馬會發出單一籃球博彩牌照，原定今年9月推出，惟近日宣布突然煞停，押後推出。



民政及青年事務局局長麥美娟今日（14日）接受港台訪問指，預測市場（Prediction Market）近年發展急速，去年每月交易量增至超過130億美元，近四成交易與體育運動相關。如果在此時推出新博彩項目，擔心市民會參與預測市場的非法賭博，因此決定研究後再決定下一步工作。



籃球博彩合法化的修例草案上年9月於立法會三讀通過，政府其後公布會向馬會發出單一籃球博彩牌照，原定今年9月推出，惟近日宣布突然煞停，押後推出。。（NBA TV Facebook截圖）

麥美娟：預測市場四成交易與體育有關

麥美娟表示當局搜集資料顯示，預測市場近年發展急速，前年每月交易量少於1億美元，去年已增至每月超過130億美元，當中近四成交易與體育運動相關。如果此時推展新博彩項目，擔心會令市民參與預測市場的非法賭博，因此認為應停止推展新博彩項目，研究後再決定下一步工作。

喺一個咁急速嘅發展情況底下，而一個咁新興嘅一個博彩嘅行為呢，係會影響到𠵱家嘅賭風。如果我哋喺呢個時候推出一個新嘅牽涉體育運動嘅，規範化嘅博彩嘅話，我哋擔心就會令到市民會因而對『預測市場』運作，大家會隨之而關心，甚至係會有人會更加參加咗呢個『預測市場』嗰個賭博。 民政及青年事務局局長麥美娟

民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片/梁鵬威攝）

麥美娟：於預測市場體育項目下注屬非法

麥美娟又表示，現行規範化博彩項目的監察和管理系統已較成熟，風險可以管控。但對於預測市場的不確定性，作為負責任的政府，有需要先了解其影響，及在香港的猖獗程度。

她又說，政府一貫政策是不鼓勵賭博，而參與預測市場的體育項目下注，屬於非法賭博，當局會加強宣傳教育，提醒市民不要參與非法賭博。政府亦會與馬會合作，由他們提供專業意見，讓當局能夠推出專門針對非法賭博的措施。