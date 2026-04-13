籃球博彩稅煞停｜民青局：港人預測市場下注體育項目屬非法賭博

預測市場（prediction market）是什麼？為何能令政府及馬會暫緩推行籃球博彩？預測市場近年席捲美國，是以預測為目的而產生的一種投機市場，可讓用戶押注未來事件，包括美國會否及何時與伊朗開戰、誰會奪得奧斯卡最佳男主角、到明日股市升跌，均可以接受下注預測，相關平台多使用區塊鏈及加密貨幣交易。



近年最轟動的事件是預測2024年美國總統大選，主流預測平台Polymarket「賭盤」大比數落注在特朗普（Donald Trump）勝出，完勝當時預測賀錦麗（Kamala Harris）勝出的各大綜合民調。



民政及青年事務局今晚（13日）發言人表示，如香港有人在預測市場的體育項目下注，屬於非法賭博。局方指預測市場的急速發展，在2025年的交易量達640億美元，每月交易量估計會在2030年再增加五倍，其中超過四成將會與體育有關，故若在目前情況下推出籃球博彩，很大機會吸引更多人注意及參與預測市場的非法賭博，間接助長非法市場，因此有必要更深入研究此新興模式及平台的運作，在尚未具備成熟條件之前，應停止推進新博彩項目。



馬會原定9月推出籃球博彩。（資料圖片）

預測市場是甚麼？ 是如何運作？

預測市場（prediction market）可讓用戶就不同事件落注，輸贏綁定某一特定事件，最終結果決定取得的金錢價值，即假設市場當時認為特朗普當選的機會率是75%，此指數的價值就是75元，如特朗普最後真的勝出，指數價值便會升至100元，即有關事件已100%發生了。

在2024年10月31日的大選前6日，特朗普在Polymarket上的勝算高達65％。（網站截圖）

匿名用戶可對未來各種事件下注

預測市場平台的匿名用戶可對未來各種事件下注，且不須繳付交易費。現時較主流的預測市場平台為Kalshi及Polymarket。

經歷過Polymarket「賭盤」在2024年準確預測特朗普（Donald Trump）勝出美國總統大選，完勝當時各大綜合民調之後，CNN、CNBC、發行《華爾街日報》的道瓊斯、Yahoo金融等媒體都以不同方式跟Kalshi或Polymarket進行合作，實時使用這些預測市場的數據，就連馬斯克旗下的社群平台X亦與平台有合作。

Polymarket上的最大賭盤之一是「美國會在什麼時間之前會攻擊伊朗？」，市場投注額高達2.8億美元。（網站截圖）

兩大預測市場平台去年交易額達1716億港元

有人認為，預測市場的數據較民調更準確，再加上萬物皆可賭的特性，令平台在外國爆紅。翻查網上資料，Polymarket及Kalshi去年全年交易量均超過220億美元，即約1,716億港元。

傳統交易所也考慮發展相關功能，例如納斯達克已向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，計劃推出與旗下納斯達克100指數掛鉤的二元結構產品，交易價格將依市場對特定結果發生機會率的判斷而波動。

2025年的Kalshi和Polymarket月交易額（單位：十億美元）。（The Block網站截圖）

特朗普家族成員為兩大預測市場持份者

美國政府看見相關趨勢，視部分平台為金融衍生產品。Kalshi是美國首個受商品期貨交易委員會監管的預測市場平台，於2020年獲得衍生性金融商品清算組織（DCO）資格，提供以美元計價的預測事件合約，並透過傳統銀行基礎設施結算，其預測賭算的內容也受到政府規管，不得涉及非法活動、恐怖活動、殺人、戰爭等違反公共利益的議題。

Polymarket則以區塊鏈為基礎設施，並以USDC穩定幣結算，在2025年11月宣布得到美國商品期貨交易委員會授權，將在受監管的情況下重新進入美國市場。

同時，特朗普家族成員是兩大預測市場的持份者。特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）現已成為Kalshi的戰略顧問。而小特朗普有份參與的右翼初創基金「1789 Capital」也對Polymarket作出了以千萬美元計的投資；小特朗普本人也加入了Polymarket的顧問理事會。

2026年金球獎（Golden Globes）頒獎典禮展示Polymarket有關獲獎預測的「賭盤」。（X@milkkarten）

美國眾議員提出禁止聯邦官員交易與政府政策掛鉤預測市場合約

不過，以現實事件的未來發展決定勝負的預測市場，在戰雲密佈的國際政治動盪大環境中亦持續引起內幕交易嫌疑。今年1月，一個新開的平台帳戶押注委內瑞拉總統馬杜羅下台，短短一天就賺了超過40萬美元，此事件促使美國眾議員提出《2026 年金融預測市場公共誠信法案》，計劃禁止聯邦官員交易與政府政策掛鉤的預測市場合約。

相關事件層出不窮，今年2月12日，以色列正式起訴了一名後備役士兵和一名公民，指控他們利用機密資訊在Polymarket上面的相關軍事行動預測市場中下注。

籃球博彩合法化的修例草案上年9月於立法會三讀通過，當時提到政府將向馬會發出單一籃球博彩牌照。（NBA TV Facebook截圖）

民青局：現時推行籃球博彩很大可能助長預測市場非法賭博

民政及青年事務局發言人表示，資料顯示，預測市場在2025年的交易量達640億美元，較2024年的160億美元增長300%；每月交易量則由2024年初的少於1億美元，增加至2025年底的超過130億美元。發言人指，預測市場的急速發展，可能會對博彩市場帶來相當多不確定性，而資料顯示，預測市場的每月交易量估計會在2030年再增加五倍，其中超過四成將會與體育有關。

發言人表示，如香港有人在預測市場的體育項目下注，屬於非法賭博。當局稱一貫政策不鼓勵賭博，若在目前情況下推出籃球博彩，很大可能吸引更多人注意及參與預測市場的非法賭博，間接助長非法市場。

發言人表示，基於最新形勢，作為負責任的政府，有必要更深入研究此新興模式及平台的運作。為保障公眾利益免受損害，在尚未具備成熟條件之前，應停止推進新博彩項目。