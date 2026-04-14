籃球博彩稅｜麥美娟：「預測市場」非法賭博猖獗　現不宜推新項目

撰文：吳美松
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籃球博彩合法化的修例草案上年9月於立法會三讀通過，政府其後公布會向馬會發出單一籃球博彩牌照，原定最快今年9月推出，惟政府昨日（13日）突指「預測市場」（Prediction Market）近期在美國非常盛行，需時作出研究，籃球博彩推行無期。

民政及青年事務局局長麥美娟今日（14日）表示，政府留意到外地透過「預測市場」進行的非法賭博十分猖獗，如政府現時推出新項目，或會令市民加入新興博彩活動，甚至進行非法賭博。至於何時會再推出籃球博彩牌照，她指視乎政府認為發出牌照是否可打擊非法賭博。被問到中央有否介入，她強調是因應本地情況及外地趨勢，不需過分猜測。

民青局局長麥美娟。（資料圖片/楊凱力攝）

預測市場每月交易量一年涉600多億美元

麥美娟今日出席活動後見傳媒，她指政府去年在《財政預算案》將非法賭博導入規範化，但政府打擊非法賭博不會只停留在法例修定，亦有留意是否有新興非法賭博行為。當局留意到外地透過預測市場進行的非法賭博十分猖獗。

她指根據當局數據，預測市場每月交易量前年少於1億美元，去年在法例通過三個月後，已增至每月超過130億美元，全年共涉600多億美元。麥美娟續說，有分析指，有關金額在2030年會增加數倍。

籃球博彩合法化的修例草案上年9月於立法會三讀通過，當時提到政府將向馬會發出單一籃球博彩牌照。（NBA TV Facebook截圖）

指若推新博彩項目　會令市民因新鮮感等加入非法賭博

麥美娟稱，政府透過不斷監察下發現到預測市場的新趨勢，而且其流量可以倍數上升，牽涉金額龐大，如政府此時推出新博彩項目，或會令市民因新鮮感等加入新興博彩活動，甚至進行非法賭博。她強調政府在打擊非法賭博方面會多管齊下，不斷留意外圍趨勢，認為現時不適宜推出新項目。

麥美娟：發出牌照為打擊非法賭博　並非推出一個服務

被問到何時會再推出，她指政府要充分掌握預測市場趨勢，強調發出規範化牌照的目的與其他法例不同，並不是推出一個服務，發出牌照是在多元多項打擊非法賭博措施的其中一個措施，需要考慮多方面情況。至於何時會再推出籃球博彩，要視乎政府認為發出牌照是否可打擊非法賭博。

對於保障我哋公眾利益嘅時候，我哋覺得必須要做果斷嘅決定 ，如果我哋只係盲目咁，因為我上年通過咗一個法例，所以我就要發出一個牌照，而唔去理會其他外圍嘅因素，我覺得我哋呢個決定係不負責任。
民政及青年事務局局長麥美娟
馬會原定9月推出籃球博彩。（資料圖片）

被問是否中央介入　麥美娟：不需要過分猜測

麥美娟又重申政府立場是不鼓勵賭博，並會透過四方面打擊非法賭博，一是加大執法，二是宣傳教育，三是提供戒賭等服務，最後是透過發牌可將非法賭博引導至合法。她再三強調今次煞停是因應本地情況及外地趨勢，政府需果斷，而不是盲目遵從去年修訂的法例，否則是不負責任。

被問到中央有否介入，麥美娟強調是因應本地情況及外地趨勢，按香港情況決定，認為不需要過分猜測。

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