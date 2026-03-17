六合彩結果｜幸運二金多寶一注獨中派彩7819萬 攪出號碼有得對
撰文：倪清江
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馬會今晚（17日）再舉行六合彩「幸運二金多寶攪珠」，特設6,000萬元金多寶，估計10元一注獨中，幸運兒可得8,000萬元巨獎。投注晚上9時15分截止，投注額有1.65億元（165,712,913元）。
今晚攪出的號碼為四綠三紅，沒有藍色號碼球攪出。其中五大號碼熱門中，13、22及49號都攪出。馬會公布，今晚有一注中頭獎，每10元一注派彩78,190,540元。
▼2026年3月17日 六合彩「幸運二金多寶攪珠」攪珠▼
今晚攪出號碼為：16、18、22、28、45、49；特別號碼為：13
馬會公布，今晚有一張10元一注的彩票中頭奬，派彩78,190,540元；二獎12注中，每10元一注派彩505,290元；三獎有283.5注中，每10元一注派彩57,030元。
▼去年3次六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果▼
三次幸運二金多寶攪珠均出現相連號碼
馬會去年推出幸運二金多寶，至今已舉行了3次，頭兩次都有幸運兒中頭獎，最近一次、去年11月25日的攪珠，頭獎則無人中。
在該三次攪珠中，19號、26號及44號，均攪出過2次；另外，三次攪珠中，都有出現相連號碼，由最近開始，依次有1及2號、19及20號、44及45號。
累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13
截至3月12日晚攪珠，49個號碼中，共有四個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現515次；排第二是511次的49號；排第三位是509次的24號；排第四位是剛「晉級」至500次的22號，第五位為13號，累計攪出497次。
五大冷門號碼：19、41、23、25／43、5
最冷門號碼以19號攪出434次居尾，其次是41號，只攪出438次；第三為開出444次的23號；25號及43號以攪出446次並列尾四，5號以449次排尾五。
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