觀音借庫2026｜有善信提早半日排隊取籌　稱去年借庫後連中六合彩

【觀音借庫2026/觀音開庫2026】今晚（13日）11時踏入年廿六子時，本港有習俗「觀音開庫」，其中香火鼎盛的紅磡觀音廟，於晚上開庫前兩小時已人頭湧湧，現場有百多人在等候。有善信更提早於今早9時已到場取籌號，聲稱去年向觀音借庫後，連中多次六合彩「二千、幾百元都有中」。另有不少善信晚上才趕至，預計需要輪候至凌晨2時，仍然留守排隊以展現誠心。



紅磡觀音廟附近夜晚9時已人頭湧湧。(賴卓盈攝)

女善信去年借1.8億後連中六合彩

連續5年向觀音借庫的善信馮小姐今早9時到紅磡觀音廟取籌，她說去年向觀音借了1.8億後，一直好運連連，例如中了幾次六合彩，「二千、幾百元都有中」。她希望今年可以再借多一億，帶來更多好運。她說：「希望身體健康、家人平平安安，世界都和平，唔好有戰亂，唔好有咁多無辜嘅人犧牲。」

陳小姐和劉先生晚上9時才趕來排隊，猜測要等到凌晨兩時。(賴卓盈攝)

陳小姐和同事劉先生，晚上9時到場排隊。他們連續3年向觀音借庫，今年由於來得較遲，預計要輪候至凌晨2時，不過陳小姐稱不介意等候，「展現誠心吖嘛」。他們希望今年平平安安、身體健康，並希望觀音帶來富貴。

來自山西的內地生王先生及朋友，今日路過觀音廟一帶時才了解「觀音借庫」的習俗。他們稱在家鄉較少見到這類儀式，來年或會嘗試。他們笑稱，如果要向觀音許願，會希望「學業順利，最重要是成功畢業。」