宏福苑聽證會播罹難者999錄音　求助最終沒轉消防　庭上傳嘆氣聲

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（15日）舉行第十二場聽證會，上午由消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。聽證會上播出首先起火的宏昌閣一名住戶向警方999報案中心求助的錄音，接線生沒有將電話接駁至消防，最後一句是「你有需要再打嚟啦」後掛線。聽證會披露求助者最終離世，聽證會公眾轉播室此時傳來陣陣嘆氣聲。



大埔宏福苑大火獨立委員會今日（15日）舉行第十二場聽證會，上午由消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。

▼宏昌閣罹難女住戶致電999求助錄音節錄▼

求助者：宏昌閣好大煙

求助者：我而家係廁所，出唔到去，太多煙

警：需唔需要消防帶你走？

求助者：啱啱訓醒覺，好多煙

警：你答我啦，你需唔需要

求助者：我出唔到嚟

警：點會出唔到嚟，你係廁所

求助者：我門口太多煙

警：你住幾多樓

求助者：17樓

求助者：我閂晒窗，我係廁所

警：你有需要再打嚟啦



通話為時約1分23秒 宏昌閣女士因太多煙困家中廁所

聽證會播出宏昌閣一名17樓的女士求助，通話為時約1分23秒，求助者稱「我而家係廁所，出唔到去，太多煙」，999接線生則重覆問對方「需否消防帶你走？」求助者稱「我出唔到嚟」，接線生問：「點會出唔到嚟，你係廁所。」求助者說，因門口太大煙。

999接線生沒問所住單位 最後以「你有需要再打嚟啦」作結

999接線生此時才問求助者所住樓層，但沒問及其所住單位，並在講及「你有需要再打嚟啦」便掛線。此刻，聽證會公眾轉播室傳出嘆氣聲。

消防處黃思律同意該名999接線生可做得更好

杜淦堃最後披露，該求助人最終離世，「救唔返」。他指，似乎當時棚架的火已蔓延至17樓，而當時該通話無接駁至消防，詢問是否與警方守則相違？消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律指沒看過該守則，但認為做法不恰當，「佢可以做得更好」，又說以往無聽過類似做法。黃同意，求助人不知道自己是否危險，故接線生不應問他是否危險。

杜指出，明白不是經常出現此情況，惟做法是絕對不正確和不理想，又指類似的通話不止一通。