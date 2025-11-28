宏福苑大火｜生還者剖白2.5小時火劫　救人獲讚謙稱：我唔係英雄

大埔宏福苑五級大火災死傷枕藉，但危難中見真情，宏昌閣2樓男住戶阿Will逃過一劫，當日亦義無反顧在濃煙中將一對夫婦救入屋，留院期間在網上撰文交代，出院後亦親身接受《香港01》專訪，還原救人始末，「我唔係想人哋叫我英雄、我唔想將注意力擺喺我度。」



阿Will更哽咽剖白兩個半小時力敵死神經歷，由施然到恐懼、由希望到失望，打定輸數跳樓，再絕處逢生獲救與妻子和兒女重逢，「你認為簡單的事情、根本困難到你無法掌握。」他希望大眾珍惜當下，鼓勵災民努力面對生活：「大埔人，宏福人，加油！」



WILL被困當日，在屋內拍低煙霧彌漫的環境，在網上引起關注。

Will與太太及一對子女，住在宏昌樓2樓一單位，獲救後家人重逢一刻，女兒一句「爸爸冇死呀」、兒子獨自偷泣，Will萬千滋味在心頭，沒有事情比家人更寶貴。他憶述火警當日收到太太來電，起初未察覺事態嚴重，「因為從細教育就係聽到火警鐘就要走、當時我冇聽到火警鐘、我以為好小事」。他施施然換衫更衣才離開，「嘩一開門啲煙兜口兜面衝入嚟！」此時他才驚覺事態不妙，折返屋內及致電妻子，妻子聞訊後亦情緒激動，「佢開始發癲喊晒，我話得，我諗辦法轉頭打畀妳！」並立即用全屋毛巾濕水掩鼻。

直至聽到走廊傳出呼救聲，他決定拿起毛巾掩面再開門，濃煙密佈，漆黑一片，這時他感到死神向他伸手，「抖唔到氣飆晒眼水，第一次開門冇驚，第二次個驚係從未試過，唔知係咪叫接觸死亡的恐懼，黑得嚟仲要飆眼水呼吸困難。」但他仍冒險摸黑走過半條走廊，「手機電筒完全冇用，摸住牆，叫過嚟過嚟，用聲音判斷邊度有人，一路有聲，捉到有人就即刻扯，退後開門拉入屋救返屋企。」

將鄰居夫婦救入屋後，他即時叫二人弄濕毛巾並開啓小風扇，同時準備將大毛布濕水，直言：「有咩事衝出去都可以包住個身。」在3人被困期間，Will已作最壞打算，但亦不斷安撫該夫婦，「唔使驚我哋唔會死，最多2樓跳落去！」

他亦透過WhatsApp向朋友交代後事：「有如果我事幫我照顧啲仔女，我今次唔係同你講笑，我有機會走唔到。」同時又致電公司，「話如果冇返就唔使搵我喇！」但他見妻子情緒激動，恐她會暈倒，反而未有致電給她，亦向身在外國的母親和胞姐訛稱，「OK呀，冇嘢喎，消防救咗我喇唔使擔心。」不過他當時仍然被困。

事後回想，他坦言當時只是故作鎮定，其實內心「都驚驚地」，尤其聽到鄰居指火勢熾熱恐令窗戶爆裂，「我間房太多床褥被鋪，如果玻璃一爆啲火吹咗入嚟，我間房一定會即刻著火」。

Will曾透過Whatsapp朋友交代後事。（Will提供圖片）

直到他見到窗外有火光時，心中甚至打定輸數，幸好及時有消防員發現他被困單位，並射水到窗口，才令他稍為心安。之後消防升在雲梯將他們逐一救出，當時大約5時半。Will表示：「在雲梯的一刻感到很漫長，心情有點百感交集。一邊感到被救援，一邊捨不得離開家裏，同時又被冰冷的水灑著身軀，又害怕雜物掉下來。」三人獲救後，馬上交換聯絡方法，隨後分別被送往不同醫院治理。

雖然逃過鬼門關，但多名街坊鄰里生死未卜，WILL亦一度哽咽，「我細細個就住嗰度‥‥‥由細識到大（未搵到）‥‥‥」休息一晚後，WILL在網上撰文詳述親身經歷，「我唔係想人哋叫我英雄、我唔想將注意力擺喺我度」，而是希望大眾知道事發經過及火災之恐怖，「可能很多人認為從二樓打開逃生門跑落去只需要兩分鐘時間？當發生火警嘅時候、你認為簡單的事情、根本困難到你無法掌握……我知道大家都經歷咗一場好恐怖嘅事情，只有親身經歷過既人先會體會得到。」他又希望大眾珍惜現在所擁有的東西，自言：「一場大火已經摧毀、我連阻止的機會都沒有。」

Will獲救後拍攝到一張相片。（Will提供圖片）

慘劇起因仍然未明，警鐘無響？食煙肇禍？建築物料？WILL認為「成件事由頭到尾都好有問題」，因為一年前已有居民不停投訴大維修及，最後維修仍如常進行，居民投訴工人吸煙問題，亦無人阻止。

大埔宏福苑五級大火，現場滿目瘡痍。（黃學潤攝）

甚至直到火警當日，WILL才驚悉後門長期上鎖，「我都好慶幸我係救咗佢哋先，而唔係我自己走咗先，一衝出去就係落後欄，就係LOCK住嗰度，嗰一刻我呆住，因為我衝出去落後欄，或者兩三分鐘閉住氣應該OK，聽完佢咁講話鎖咗，我心諗嘩好彩，我冇自己試衝，因為我衝落去發覺鎖住時，咁黑環境我係冇可能搵得返條路回頭。」

對於有人質疑消防的滅火工作，WILL指不應怪責消防，「我自己都係消防救出嚟，亦都有一路望住佢哋，試問自己代入去，咁多座同時起火，如果只係救死一座，其他6座都會.....救邊座先都會畀人鬧‥‥‥」他又指，現場部份路面消防車難以進入，亦有消防員不幸殉辭，「我相信消防盡咗力，如果消防將來提供更多防火意識或火燭時應點處理，咁一定係好。」

劫後餘生，如何重建家園，Will已沒有多想，「因為呢件事我諗要身處過當中，先體會到嗰種淒慘徬徨恐懼」、「我有啲心如止水咁同自己講依家真係兩袖清風」。Will指，大埔是一個十分有凝聚力嘅地方，每次發生大事件，總有大埔人在，他鼓勵災民努力面對生活：「大埔人，宏福人，加油！」