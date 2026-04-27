宏福苑｜發泡膠封窗沒規管？ICU前職員批理解薄弱、無法接受說法

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（27日）舉行第20場聽證會，房屋局獨立審查組（ICU）職員古小平早前供稱法例沒有規管發泡膠封窗，又指曾請教同事謝錦明。謝錦明今作供表示，沒有印象就宏福苑發泡膠封窗提供意見。他指發泡膠有潛在火災風險，長時間大範圍封窗違例，認為古小平說沒法例規管是對法例理解薄弱，「呢句說話冇可能咁輕易講出來」。



謝錦明是屋宇署前高級屋宇測量師（屋宇管制），於2023年4月25日至2025年7月6日借調至房屋局獨立審查組（ICU）。（湯致遠攝）

謝錦明不記得曾就宏福苑發泡膠封窗提供意見

謝錦明是屋宇署前高級屋宇測量師（屋宇管制），於2023年4月25日至2025年7月6日借調至房屋局獨立審查組（ICU），支援各審核小組工作。聽證會早前披露獨立審查組高級屋宇保養測量師古小平書面證供，指法例未有列明發泡膠板作為臨時保護的阻燃標準，曾口頭諮詢過謝錦明「使用發泡膠作為臨時保護措施（封窗）有否違規」。

謝錦明今日供稱，不記得曾就宏福苑發泡膠提供建議予古小平，又指沒有收過任何詳細資料，包括相片及圖則等。

佢（古小平）話口頭問過我，睇上嚟似係嚟我嗰度，問吓我對法例意見。呢啲情況經常發生，同事成日問我條例嘅睇法，我睇呢個情況類似係咁。佢話因為投訴嚟諮詢我，但我無睇過投訴，亦都唔知邊個屋苑。 屋宇署前高級屋宇測量師謝錦明

謝又指，不知道古小平有否引用自己的意見回覆投訴人，「如果套用我意見覆投訴人，應該畀返個Copy（副本）我，咁我先知佢嘅理解無錯。如果唔係，我Slip of tongue（口誤），突然問我條例嘅睇法，我可能講錯講漏，你都無比機會我更正」。

好老實講，係一年半之前，問我發泡膠封窗有咩睇法，我真係無印象。 屋宇署前高級屋宇測量師謝錦明

謝錦明今日表示，大火前對宏福苑並無認知，至火災後才知悉宏福苑被用以發泡膠封窗。（資料圖片/梁鵬威攝）

形容古小平對法例理解薄弱 無法接受稱發泡膠沒火警風險

謝錦明又提到，2017年英國的格蘭菲塔大樓（Grenfell Tower）於翻新過程時起火，其中一個原因是外牆採用帶發泡膠物料的鋁質坑板，屬易燃物質，「好似着咗件衫咁著火」。事件後屋宇署成立專責職務隊，識別各區是否有大廈使用鋁質坑板，當時謝錦明與同事花了半年時間搜證，並發出清拆令。

他提到宏福苑「咁大量發泡膠痴上去，係有潛在火警風險」。對於古小平供稱沒有條例適用於發泡膠封窗，謝錦明說撇除建築物專業，「呢句說話冇可能咁輕易講出來」，形容古小平對法例理解薄弱，可輕易被推翻。他大火前對宏福苑並無認知，至大火後才知悉宏福苑被用以發泡膠封窗，「咁嘅這情況下，你話發泡膠無火警風險，我係接受唔到 」。

2017年英國的格蘭菲塔大樓（Grenfell Tower）於翻新過程時起火。（Getty Images）

表示如發現發泡膠封窗 一定發信要求解釋

謝錦明曾在書面證供表示，短期内使用發泡膠物料未必違規。他今日在會上解釋，打鑿工程可能會令窗戶玻璃破裂，需要有防護措施。如完成打鑿後便拆走，並無違反法例，「條例本身喺度，有時做嘢都要有啲彈性」。

他又稱「我唔係大維修專家，唔知有咩物料可以做到臨時保護，又可以滿足防火要求、完全透明，呢刻我諗唔到」。被問到如長時間大範圍地封窗是否不符合法例要求，謝表示「絕對同意」。

謝又表示，如獨立審查組巡查棚網時，看見單位被發泡膠封窗，應作口頭警告及並發出勸喻信，「畀我一定要follow up（跟進），返到辦公室要發信，要正式要求解釋，冇合理解釋就要清拆」 。