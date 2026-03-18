警司周毅剛涉非禮女下屬　女督察見被告手放事主近臀位　異常親密

高級警司周毅剛涉於警察總部三度非禮女下屬案，今（18日）在東區裁判法院續審，控方傳召數名女督察作供。其中一名女高級督察供稱，指當日在聚會上看到被告把手放在事主X的腰近臀部，她見兩人「身貼身，膊貼膊」感奇怪。她後來與另兩名女督察陪X到廁所後，X情緒激動並告知她：「我無唔舒服，但佢令到我唔舒服。」又稱：「SSP揸我個pat pat。」另一名女總督察亦供稱往拿飲品時，從玻璃倒影見X臀部有隻手，及聽到疑為X的聲音說：「唔好。」



被告周毅剛（49歲）被控3項非禮罪，指他於2024年6月19月及11月1日，在警察總部會議室及總務室，三度非禮女子X。

被告周毅剛否認警察總部非禮女下屬。(陳蓉攝)

女高級督察麥慧君稱聚會上已察覺到被告周毅剛與事主X異常親密。(陳蓉攝)

聚會上總警司正在分享晉升前景

女高級督察麥慧君（Ada）出庭作供指，她於2014年加入支援部，被告比她高三級，他們只有公事來往。她沒有被告的手提電話，與X亦沒有私交。

麥稱她在2024年11月1日有份出席聚會，當時總警司正在分享晉升前景。坐在她的左面的順序為總督察游凱茵（Leanne）、高級督察鄺衛廉（William）、X和被告。

見被告與X異常親密示意男督察去拯救

當時她正聆聽警司的分享，游突然拍了拍她，低聲對她說：「你睇下蛇蛇（高級警司）同X！」於是她挨後身體，望向左手面，見到X和被告的身體非常接近，被告的頭部挨向X，二人「身貼身，膊貼膊」。麥稱見到被告用右手攬住X腰部近臀位置，她觀察了大約5秒，覺得很奇怪，當時心想：「點解佢哋咁親密。」她亦留意到X低頭向前縮，表現驚慌，於是示意鄺去「拯救」X。

總務室見被告與X一前一後

此時，高級督察蔡奕虹（Lori）突然問X是否感不適，表示要帶她到洗手間。X跟從蔡離開不久後，麥和游再前往總務室關心X的情況，卻見被告和X一前一後，從總務室走出。當時她有問被告：「無事呀嘛？」惟被告未有理會。

X到洗手間不斷哭泣

其後，她和蔡、游陪同X到洗手間。麥形容，X當時情緒激動，不斷哭泣，並走入廁格關上門。她再關心X是否不適，X表示：「我無唔舒服，但佢令到我唔舒服。」又稱：「SSP揸我個pat pat。」麥回憶，當時X說話清晰，聲量比平時小。

X稱被告問可否摸她

X其後再告知她，在蔡離開總務室後不久，被告突然入房，她本來以為被告會道歉，但被告只是問她：「可唔可以錫佢。」又把手向前伸向其腋下，問她：「可唔可以摸你？」X表示當時有大叫，希望吸引其他人注意，隨後便衝出總務室。

與X沒私交亦不知其感情事

麥在盤問下同意，與X沒有私交，不清楚她的生活及感情事，亦不知道她與被告是否有私人關係，但有就事件主動關心X及建議報案。辯方質疑，麥的視線或未能清楚看到被告有碰到X的臀部，麥不同意。

游拿飲品見X臀部有隻手

總督察游凱茵（Leanne）續作供指，她2014 年加入警隊。在2024年11月1日的部門聚會中，她因口渴想到窗台拿飲品，但從玻璃窗的反射影像看到X的右臀上有隻手。她感到奇怪，再仔細看，見到該隻手穿著淺色恤衫。因為當時X的左邊只有被告，故他認為那是被告的手。

有聽到X說唔好

游在盤問下同意，她只是看到倒影，於是用右手示意麥督察，叫她看向被告，再用眼神示意。她供稱，當時就聽到X說：「唔好。」未幾蔡就上前帶走X。游指出，當時聽到聲音來源自其左方，而她的左方只有X是女生，她亦認得X的聲音，故認為當時是X在說「唔好」。

指X在廁所情緒激動

她之後再到總務室找X，卻見被告從房內出來。她們之後又陪同X到洗手間，她指X當時情緒激動，有流淚。X隨後對她們表示：「佢摸我pat pa。」游形容X當時很驚慌，身體顫抖。她們之後陪同X到3樓，X遂向她們交代事件，表示被告問她可否擁抱。其後她們三人一同離開。游在盤問下同意，當時只聽到X說：「唔好」，亦聽到他們有其他對話，但不清楚內容。她否認當時視線角度未能看清楚被告的手。

案件編號：ESCC3151/2026