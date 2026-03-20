高級警司周毅剛涉非禮女下屬　裁表證成立　辯方指周或會作供

高級警司周毅剛涉於警察總部內3度非禮女下屬案續審，控方今早(20日)讀出一名男高級督察的口供後，裁判官何慧嫻裁定周的3項非禮罪全部表證成立。辯方稱周有可能作供，惟仍需確認其意向，另辯方會傳召一名事實證人。何官把案押後至下周一續審。



被告周毅剛，49歲，被控3項非禮罪，指他於2024年6月19日，及11月1日，在灣仔警察總部內非禮女子X。

被告周毅剛。(陳蓉攝)

被告周毅剛被指在灣仔警察總部內3度非禮一名女下屬。（資料圖片）

男督察指被告與X站得很近

控方今早在庭上讀男高級督察鄺衛廉的供詞，鄺稱他有出席2024年11月1日，在警察總部會議室舉行的聚會，當時總警司在致辭，他與女高級督察麥慧君，及總督察游凱茵站近窗邊。他察覺麥和游向他作皺眉及搖頭動作，認為二人向他打眼色，並示意他望向左後方。鄺向後望，見女事主X及被告站得很近，距離約兩個拳頭。被告頭部靠近X，他聽到有聲音，但聽不清楚內容。

聽不清楚被告與X對話內容

鄺指X的頭遮擋住被告的頭，從他的角度，無法看到二人的表情，他亦無留意兩人之間的動作，亦沒見到有異常。他出於好奇，嘗試聽被告和X的對話，但仍是聽不清楚。其後女高級督察蔡奕虹走近X並問她要否去洗手間，之後X便與蔡一同離開。

指被告與X當日無醉意

鄺稱蔡之後有回會議室，但無留意X是否同行。他指被告沒跟X及蔡離開會議室，無留意被告何時離開。鄺認為X及被告當日無醉意，他與二人僅屬公事來往，無私交。

案件編號：ESCC3151/2024