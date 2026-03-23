警司周毅剛涉非禮女下屬　周認條件不錯　與事主是情侶但無合照

高級警司周毅剛涉灣仔警察總部非禮女下屬案續審，周今午（23日）繼續自辯，並接受控方盤問，他同意他在支援部屬「條件唔錯」，又稱明白有女友不應發展地下情，但稱：「感情嘅嘢好難講。」周在盤問下確認，和X從未有用訊息聯繫，亦沒有任何合照，但確定X為情侶關係，故與X碰腰聊天屬正常。周亦同意，不想讓女友知道他與X的私情：「我梗係唔想佢知，佢知我會好麻煩㗎嘛！」



被告周毅剛（51歲）被控3項非禮罪，指他於2024年6月19月及11月1日，分別於香港灣仔軍器廠街1號警察總部41樓、該層的會議室及總務室，三度猥褻侵犯女子X。

被告周毅剛被問到他在部門中是否屬「條件不錯」時，周回應說：「都可以咁講。」(陳蓉攝)

與X無私下聯絡亦無合照

控方盤問周指，是否同意他在支援部條件算是不錯，周稱：「都可以咁講。」他和X在辦公室牽手時，X會與他聊天，跟他分享日常喜好，他亦知道X的電話號碼，但未會私下聯絡，沒有合照，亦未曾外出遊玩。

同事大都不知周有女友

周在盤問下同意，他在警隊的職位比女友高級，支援部的同事大多數不知道他有女朋友。周亦同意，紀律部隊強調要服從，女友亦比較配合他及受控，但否認會控制女友。周在覆問時指出，女友關心其家人，亦幫忙照顧周的父親，故不想傷害女友。

發展地下情因感情的事好難講

控方問周，如他不想女友受傷害，為何要發展地下情，周表示：「明白嘅，但感情嘅嘢好難講，理性而言，我都覺得唔應該發展呢個地下情。」

承認若女友知有地下情會好麻煩

控方續問，周應該不怕女朋友，周回應：「唔係怕定唔怕，我梗係唔想佢知，佢知我會好麻煩㗎嘛！」控方質疑，周大可開設多一個號碼與X聯繫，周回應：「咁我都係帶唔到個電話返屋企。」

認為X留意到他周五都穿同一上衣

就情侶裝的說法，周稱從未有要求X穿情侶裝，但他每逢星期五都會穿着同一件上衣，他相信X有留意到。周強調指：「我無要求佢咁做。」

否認曾把X手放褲襠

控方指出，周觸碰X的臀部僅1秒，不但不易察覺，即使被察覺，周亦大可表示是不小心，周稱不同意。周亦否認X在會議室有叫：「唔好。」他亦否認有把她的手放在褲襠上。

重申與X有情侶關係

控方質疑，周強調不想其他人知道與X有私情，理應不會觸碰X的腰部，唯一的解釋是，周想繼續侵犯X。周解釋，當時擔心X的情緒，故想安撫她。周強調：「普通女同事當然唔會（碰腰），但佢唔係⋯佢係我⋯情侶關係。」

認為與X碰腰聊天屬正常

周又稱，有時與X在房聊天都會碰到她的腰，認為屬禮貌行為：「以我同佢嘅關係，係正常。」控方質疑，周其實可叫其他同事陪X，根本無需與X獨處一室，周稱：「我入到去先知得佢一個。」

案件編號：ESCC3151/2024