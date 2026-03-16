警司周毅剛涉非禮女下屬　聚會上捉女方手放褲襠　事主稱摸到硬物

警隊支援部高級警司周毅剛涉於灣仔警署內三度非禮女下屬，被控3項非禮罪。周否認全部控罪，案件今（16日）在東區裁判法院開審，女事主X出庭作供指，她有次與被告的秘書交談，突覺左臀被摸，之後見被告從她左邊出現，但當時不敢懷疑「阿sir」。數個月後，她參加部門聚會時，被告走近她並貼近她說鍾意她，又問可否摸她，X即拒絕，她指被告續說：「跟我好唔好？」、「乖啦，畀隻手我……」其後捉住她的手，並放在他的褲襠上，X稱摸到有硬物，被告則稱自己「扯旗」。



被告周毅剛（49歲）被控3項非禮罪，指他於2024年6月19月及11月1日，分別於香港灣仔軍器廠街1號警察總部41樓、該層的會議室及總務室，三度猥褻侵犯女子X。

被告周毅剛否認3項非禮罪。(陳蓉攝)

承認事實指出，女事主X在2023年4月加入支援部，任職二級行政主任，是被告的下屬。她在2024年11月4日報案，被告翌日被捕，他在警誡下表示：「我無嘢講。」

X與覺大腎被拍打之後見被告出現

事主X今出庭作供指，她工作上多與直屬上司溝通，與被告較少接觸，私下亦沒有聯絡。在2024年6月19日，X在被告的房外與其秘書交談，突然感覺有人拍打她的臀部一下，當時附近沒有人，之後被告突然在其左邊出現。

被摸後不敢懷疑阿sir

X形容，當時與被告約相隔一個半身位，對此感到震驚，因為不確定被告是不小心或刻意，X說：「唔敢亂咁懷疑阿sir，所以糾結。」因此她當下未有太大反應，但對被告的眼神感到不適。

X稱持紅酒杯時覺兩邊臀均被摸

X續指，同年11月1日，她參加支援部的聚會，同場有其他警司等共十多人參與。當時她右手持紅酒杯，被告走近她，先後摸她的兩邊臀部。X憶述：「佢又貼近我話鍾意我，(問)畀佢摸得唔得，我話唔好。」X稱，整個過程持續數分鐘，她當時感到害怕，想遠離被告。

X稱在被告褲襠上摸到硬物

X續指，被告又再問她「跟我好唔好？」、「今晚喺到陪我得唔得？」、「乖啦，畀隻手我……」之後又捉住她的左手放在褲襠上。X形容，當時摸到有硬物，被告又哄近她，表示自己「扯旗」，她回應指：「我唔想知」。

案件編號：ESCC3151/2024