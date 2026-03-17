高級警司周毅剛涉非禮女下屬　被指與被告發展地下情　事主否認

高級警司周毅剛涉於灣仔警署內三度非禮一名女下屬案，今（17日）在東區裁判法院續審，代表周的律師盤問女事主X時指，X在聲稱被摸臀後，曾向友人發短訊，言談間似是表達覺有人對她感興趣而暗喜，並不似是投訴，X否認說法。律師續指，X與被告當時其實互有好感，X並會主動與被告交流，二人亦曾在房內拖手，發展「辦公室地下情」，但被告有一名拍拖廿年同居警察女友，X與被告不會互通短訊，因為怕被告女友發現，X否認說法。律師續指X曾追問被告何時分手，被告卻迴避，X亦意識到被告不會離開女友。X一概否認。



被告周毅剛（49歲）被控3項非禮罪，指他於2024年6月19月及11月1日，分別於香港灣仔軍器廠街1號警察總部41樓、該層的會議室及總務室，三度猥褻侵犯女子X。

辯方律師指被告周毅剛（圖)與事主X當時在發展「地下情」，Ｘ一概否認。（陳蓉攝）

辯方質疑X描述被告行為明目張膽

女事主X在盤問下指，2024年6月19日事發時，她正與被告的秘書Alison交談，她當時背對走廊，Alison可以看到她身後的情況。辯方質疑，當時有秘書、女同事，以及其他警員在場，若然她呼叫，甚至會引起同層的總警司和助理署長注意，故被告犯案是「明目張膽」，亦不合理。X回應指：「唔知佢點諗。」

馮眼神覺被告有意而為

事主X亦同意，她是憑感覺斷定有人觸碰其臀部，亦不肯定當時是否被非禮，告知同事時也僅表示無法肯定被告是否有意。X解釋指，因為當刻唔敢冤枉其他人，又稱：「唔想話阿sir咁咁咁，唔想篤人背脊。」惟憑被告的眼神，她認為被告當時是有意而為。

X向友人發短訊稱覺有人對她感興趣

辯方引述女事主X與友人的對話，指她在案發翌日，曾經發送短訊稱：「I think sb （somebody） in office feel interest in me（我認為辦公室有人對我有興趣）」辯方質疑，是否代表X認為被告對她有意思。X同意字面上有此意，但解釋稱當時只是不想直接說被非禮，亦不覺得被拍打臀部代表有意思。

辯方質疑X的短訊不似投訴

辯方續提及，X再回覆：「But he was 21 years older than me（但是他比我大21歲） 」平常又會與同事以其年齡稱呼被告為「49仔」，質疑她事前有查過被告的年齡，與友人的對話亦非投訴，而是因覺得被告對她有意思而暗喜。

X否認當時有暗喜

X解釋，因為該段時期與友人正談論有關的話題，她才會在對話中提及被告的年齡，亦因為不會直呼其名，所以以代號稱呼，她沒有特意計算與被告的年齡差距，亦否認指她當時感暗喜的說法。

X稱沒有覺得被告想追求

辯方遂指，X在對話續提及：「佢show interest啫，佢唔係真係會做啲咩。」X稱，當時的意思是被告做了奇怪的事情，但又沒有表示想發展，故沒有覺得被告想追求她。

辯方指X曾向被告主動交流

辯方續引述對話盤問，X曾經在被告下班時，主動與被告交流，並說：「阿sir你換左便服？」被告回應：「約左人食飯，你幾時同我食飯呀？」X不同意她是主動，又稱她平常見到同事亦會寒暄，她只是有禮貌。辯方質疑，X大可與被告點頭，亦理應與被告保持界線，根本「唔使咁風騷」。X否認，並稱當時預期被告不會回應她。

X否認曾在房內與被告拖手

辯方指出，X曾問被告去旅遊為何未有買手信，被告回應：「唔使買啦，下次同你一齊去。」X質疑被告當時有女朋友，被告反問：「你無男朋友咩？」二人當時其實是互有好感，亦有在被告的房內拖手，X否認。

兩人無短訊交流因為是地下情

辯方續指，被告其實有拍拖廿年、同為警察的同居女友，X亦得悉此事，但因為不想被指是第三者，當時他們的關係是「辦公室地下情」。他們沒有任何的短訊交流，是因為怕被告的女友發現，X一概否認。

辯方指被告想結束地下情

辯方稱，X曾逼問被告何時分手，並說：「你一日唔分手，我哋就只可以喺房一齊，晚晚你就返去陪佢唔理我。」被告則表示與女友廿年有深厚感情，要求X：「唔好逼佢，唔好咁煩。」並開始拉開距離，不想再繼續地下情。

指X不岔被告與女友去日本

辯方續指，被告對X聲稱因「爆假」要「清假」，其後才從其他人口中得知，被告其實是請假與女朋友去日本。她因此感到不忿，遂質問被告，惟被告借故逃避問題。當刻X意識到被告根本不會與女友分手，亦想疏遠她，X否認。

案件編號：ESCC3151/2024