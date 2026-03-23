警司周毅剛涉非禮女下屬　周稱曾在辦公室牽事主手　覺得已一齊咗

高級警司周毅剛涉在警察總部三度非禮女下屬案續審，周今（23日）在東區裁判法院出庭自辯，周稱自X至周所屬的支援部工作後，2人工作上會有接觸，亦間會在茶水間等碰面，他指X曾以嬌嗲聲線對他說：「你又唔約我食飯！」、「你成日做運動，好fit喎！」他認為X對他有好感。後來他有工作找X幫忙，覺X細心醒目，對她有好感。他在一次二人在辦公室的對話中牽了X的手，他覺得兩人已開始來往。周又提及他有一個拍拖廿載的同居女友，並指女友至今仍支持及相信他。



被告周毅剛（51歲）被控3項非禮罪，指他於2024年6月19月及11月1日，分別於香港灣仔軍器廠街1號警察總部41樓、該層的會議室及總務室，三度猥褻侵犯女子X。

被告周毅剛自辯稱曾在辦公室內牽事主X的手，覺得二人已「一齊咗」。（陳蓉攝）

指女友仍支持及相信他

周作供指，他現年 51 歲，有中文大學生物系學士學位，其後到英國劍橋大學進修警政研究課程。他曾兩度投考警察，並稱由細到大志願都是做警察，並言：「無諗過去做其他嘢。」他現時與拍拖逾廿年的女友及父親同住，女友仍然支持和相信他，周母則已離世。

有時會叫X入房討論

周稱他自2024年4月起與X在工作上有接觸。X負責草擬議程和整理開會文件等，他發現X有錯漏，會叫X入房討論。除工作外，兩人會在茶水間碰面時會閒聊一兩句。

堅決否認曾拍X的臀部

周稱2023年8月，X剛加入支援部，至2024年4月，二人的接觸增多，處理文件時亦會與X單獨接觸，他堅決否認曾在2024年6月19日拍X的臀部，亦無任何對她猥褻的意圖。

指X曾在辦公室內哄近他

周續指，在2024年7至8月間，他和X之間發生了一些事件，令他覺得X對她有好感。例如他在處理「批假」事宜時，遇上操作上的困難，他曾向X求助。並把電腦屏幕給X看，他指X曾哄近，並使用周的滑鼠及鍵盤。周形容：「佢貼得好近。」惟他不想影響X工作，故他有自動走開。

指X以嬌嗲聲回應

周又稱，他午飯時會在辦公室內做運動。有次做完運動打算去洗澡時碰到X，X對他說：「Ian sir，你成日做運動，好fit喎！」周又提及，他曾在放工時在𨋢口遇到X，他問X要去哪兒，X回應指：「返屋企食飯，你又唔約我！」周形容，X對他說話時的聲線嬌嗲。

覺X對他有好感

周又稱，有一天將近下班時，他改好文件讓X取回，並叫她可先行下班。X回應說：「你都未走，我留喺度做埋先，等埋你。」但他當日公務繁忙，故他叫X不用等。

周稱上述事件令他覺得X對他有好感，但當下未有進一步發展，因為：「要了解清楚先。」

獲X協助後對X有好感

在2024年9月初，當時周義務為高級警官餐廳製作財務報表，惟審計部指單據有問題，要問數。他再次向X求助。周說稱他當時對X說：「有啲私人嘢想你幫手。」X最後有出手相助，自此他對X的感覺更好，覺得X很醒目和細心。

曾提一齊去旅行後有拖手

自此之後，周對X產生好感，平時會：「坐埋一齊做嘢。」至2024年9月中，X問他有關其辦公室內的魔鬼魚相片，又指周去旅行都沒有買手信給她，周回應：「唔使買啦，下次一齊去。」然後兩人第一次在辦公室牽手。

認為已與X一齊咗

周指X當時有對他說：「你有女朋友喎？」周回應：「你無男朋友咩？」X表示沒有。周表示，他認為當時已：「同X一齊咗，叫做開始發展、交往，有時會入我房拖下手。」但他們都不想讓其他人知道私下關係，因為不想影響工作及有閒言閒語。

案件編號：ESCC3151/2024