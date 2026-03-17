警司周毅剛涉非禮女下屬　辯方指被告說：我們算啦　事主稱被非禮

高級警司周毅剛涉於灣仔警署內三度非禮女下屬一案，今午（17日）在東區裁判法院續審，辯方律師續盤問X，並道出辯辧案情，指當日的聚會上，被告與X同穿白色馬球衫，質疑兩人是穿「情侶裝」，X即否認。律師續指，當時總警司在作分享，X卻不住追問被告與誰旅行，被告未有回應，X之後稱不適要到總務室休息。律師指X當時只是伏在桌上發脾氣，被告前往看她時，X繼談及被告旅行的事，言談間被告回應說：「咁我哋算啦。」X因而哭泣，剛巧有女警前來關心，律師指X因不能說出真相，便聲稱被非禮。X否認說法。



被告周毅剛（49歲）被控3項非禮罪，指他於2024年6月19月及11月1日，分別於香港灣仔軍器廠街1號警察總部41樓、該層的會議室及總務室，三度猥褻侵犯女子X。

被告周毅剛否認非禮女下屬X。（陳蓉攝）

被告周毅剛案發時是警隊支援部高級警司。（資料圖片）

指X不岔被告與女友去日本

辯方續指，被告對X聲稱因「爆假」要「清假」，她其後才從其他人口中得知，被告請假是與女朋友去日本。她因此感到不忿，遂在11月1日的聚會上質問被告，惟被告借故逃避問題。當刻X意識到被告根本不會與女友分手，亦想疏遠她，故有感徒勞無功，X否認。

X與被告出席聚會同穿白色馬球衫

辯方另展示當天的合照，指X與被告當日同穿著白色的馬球衫，質疑他們是「情侶裝」，X否認。辯方質疑，事主供稱當日的部門聚會，被告站在她的左邊，伸手摸右臀，質疑當時眾目睽睽，被告的動作會相當明顯，他亦無法預測X的反應。X指不一定，因被告的手可能被遮擋。她當時為了避免尷尬，故只是躲開被告及想離開，未有太大動作。

總警司分享時追問被告與誰去旅行

律師之後道出辯方案情，指當日總警司正在分享，X則追問被告到底與誰旅遊，被告便說：「遲啲再講。」手掌則扶住X的背脊。X要求被告不要敷衍她，又稱：「你即係同佢去啦，你以後唔好搵我。」被告回應：「咁算啦。」X當時意識到被告想與她結束關係。

臨分手感憤怒

其後女高級督察突然走近，問她是否感不適，當時二人的情況是「曖昧中，臨分手」，所以X很憤怒，順勢表示不適，及向女督察表示被非禮，事實上她所指稱的非禮行為從未發生，X否認。

伏在桌上發脾氣 以為被告來哄她

辯方續指，X到總務室休息後，事實上是伏在桌上發脾氣，她以為被告過來是哄她和道歉，故當被告問她是否想回家時，她回應說：「你同佢去旅行就以後唔好搵我。」 但被告又再次回應：「咁我哋算啦。」此時又有另一位女警前來關心。律師指X哭泣是因為與被告的關係結束，但又無法向女警道出真相，X否認稱，當時是有感被侵犯。

辯方質疑非禮事件並無發生

辯方續指，因有女警表示此事嚴重，要求事主報警，但她所稱的非禮其實從未發生，故她未有打算報警「搞大件事」，X稱當時在糾結：「擔心以後會再有同類事件發生⋯對我而言係好大嘅關口。」

案件編號：ESCC3151/2024