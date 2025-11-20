七旬婦內地回港就醫亡　裁死於自然　家屬稱會跟進事件及考慮投訴

七旬婦在內地旅遊期間感身體不適，在東莞求醫後被診斷為心臟主動脈剝離及有血管撕裂情況，婦人要求回北區醫院就醫，初時卻被診斷是血管閉塞，惟她晚上情況惡化不治。死因裁判官林希維今（20日）引導陪審團指，本案不涉意外，故陪審團若認為事主因自身疾病離世，可選擇「死於自然」，否則可考慮存疑裁決。4男1女陪審團退庭商議約1.5小時後，一致裁定陳是「死於自然」，指其死因為急性主動脈剝離性動脈瘤破裂。



陪審團向醫管局建議，應規定所有工作人員，包括非醫護人員，即登記處的職員必須要接收病人或其家屬提交的資訊，並轉交予有關的醫護。



家屬庭外回應指，接納法庭裁決，會繼續跟進事件及考慮投訴。



死者陳鶯鶯（終年71歲，下稱：事主）於2023年12月18日晚上在北區醫院去世。醫管局作為有利害關係方列席。

死者陳鶯鶯在西九龍法院的死因庭被裁定「死於自然」。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

專家證人梁令邦醫生認為，死者陳鶯鶯有部份症狀，如腳部麻痺等，當時未被院方留意到。(陳蓉攝)

死者陳鶯鶯在內地不適，回港被送到北區醫院治理，惟最終不治。（資料圖片）

東莞旅遊時手抽及意識模糊

裁判官林希維總結案情指，據事主女兒的口供，事主於1952年在印尼出生，她在2023年12月17日與事主到東莞旅遊，期間事主出現手抽筋、意識模糊及嘔吐的情況，於是先送到南城醫院及東莞人民醫院治療，惟其後得悉要晚上7點才能做手術，且事主亦不信任內地的醫院，最後決定回港治療。

中方救護員有交代事主心臟血管破裂

林官續引述救護隊目蘇大明作供，當天事主從文錦渡過車，中方的救護人員有交代過，事主為心臟血管破裂，當時維生指數正常及清醒，送往北區醫院治療。在與分流站護士交收時，亦有提及是心臟血管破裂。

事主心電圖及血壓正常

林官引述撰寫醫療報告的鄭志翀醫生供詞，當時他有看過事主的心電圖和血壓，均屬正常。事主有向分流站護士表達過感肚痛、手麻、腳痹及沒有知覺，其後安排她照了2次X光，發現事主腦出血及懷疑膽石，問題不大。

分流站懷疑是血管閉塞

林官續總結案情指，家屬不同意曾提供心電圖，但鄭醫生的報告中則有提及。鄭醫生指，當時家屬表示是心血管問題，分流站懷疑是血管閉塞。

有向家屬問內地檢查情況

醫生曾向家屬查問事主在內地的檢查情況，他們當時表示沒有，於是他們為事主做檢查及照X光排除疾病，發現其腦部有陰影，但專科醫生認為不是腦出血。

晚上才從家屬得知事主有撕裂

至晚上9時，醫生才從家屬方得知事主「有撕裂」，隨即為其安排做大動脈電腦掃描，發現其大動脈撕裂。惟北區醫院不設心胸肺外科專科，他即聯絡就近的威院及伊院，但過程中事主情況急轉直下，於晚上11時半不幸離世。

林官續引述解剖報告指，事主的大動脈有鈣化及粥樣硬化，在末端有2.5厘米的撕裂。血管中大動脈上升的後側，亦有出現約1.5厘米的「隔層瘤」。

專家梁令邦醫生日前供稱，事主當時兩手的血壓相差11度，屬異常情況，且她有腳部無力等症狀，均非心肌梗塞的症狀，而是心臟的問題，惟當時院方未有留意。

身體產生的疾病而死屬死於自然

林官引導陪審團指，因身體自由產生的疾病而離世，即使有過程中她沒有接受治療等情況，只要陪審團接納情況是自然產生，即事主的死因是心臟急性主動脈剝離性動脈瘤破裂，都屬於「死於自然」。

林官指，本案不涉意外，故陪審團只須考慮事主是否「死於自然」，如無法決定，則可考慮存疑裁決。林官強調，兩種可能性非並行（parallel），只有在相對可能性無法決定的情況下，才能裁定是死因存疑。

案件編號：CCDI-35/2024(MC)