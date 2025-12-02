重病男童留院亡　家屬疑曾被粗暴對待　醫生稱甩牙非常見但會發生

患能量代謝病的4歲男童，因肺炎在醫院深切治療部留醫7日不治。家屬指男童離世前曾被插鼻喉，並脫了一隻牙，質疑院方為男童作入侵性治療，並粗暴導致其子受不必要痛楚。死因庭今（2日）傳召深切治療部醫生作供，他回應家屬時指，插氣喉急救時整甩牙雖不常見，但會發生，又指插氣喉不屬於入侵性治療，因當時情況危急，已沒時間與家屬商討。



男童丘力㐼，在2023年4月18日入住香港兒童醫院，同月25日離世，終年4歲。本案由死因裁判官林希維審理，不設陪審團。有利害關係方為醫管局。男童家屬當時已簽署「預設照顧計劃」，意即醫護人員和家屬，可根據病人的最佳利益謀求共識，為病人計劃未來的醫療或個人照顧。

男童丘力㐼的父母。(陳曉欣攝)

吳醫生指插鼻喉不屬入侵性治療

兒童醫院深切治療部副顧問醫生吳瑞麟供稱，根據紀錄，院方曾在男童的口和鼻插喉，協助他呼吸。男童當時屬情況危急，但仍可逆轉，擺放喉管時沒有出現大量出血。吳醫生指出，插喉不屬入侵性治療，接近肺部並會經過聲帶的喉管才是。

可能抽痰是導致1牙脫落

吳指，男童在4月24日晚上11時許血氧下降，需要抽痰和拍痰。急救期間有醫生發現男童有1隻牙脫落。吳認為可能是抽痰時碰撞導致。男童其後心跳下降，院方認為沒有其他方法可幫助，男童最終在25日凌晨近3時離世，臨床死因為新陳代謝病，以及肺炎導致呼吸衰竭。

家屬質疑男童曾被粗暴對待致頭骨破裂

吳憶述，家屬到達病房時，見到男童被拔走鼻喉後有大量血自口和鼻流出，擔心急救粗暴導致男童的頭骨破裂，曾取走口鼻分泌物化驗，結果顯示不含腦髓液內含的葡萄糖，故可排除頭骨碎裂的可能。院方另提議召開死因庭，以釋除家屬疑慮。

醫生指男童臨死前凝血功能已減弱

男童父母質疑，男童被拔除鼻喉後，口鼻流血數小時，男童母稱當時見到兒子血流很崩潰。死因裁判官林希維表示沒有證供顯示流血時間，死後的情況或須留待法醫解答。吳亦解釋指，家屬到達醫院時，男童已臨近離世，心跳很慢，凝血功能已減弱，插鼻喉時產生的磨損會導致血液慢慢滲出來。

男童父母另質疑，負責急救的吳凱恩（譯音）醫生為何未被傳召上庭，林官指是法律決定，證人不能回答。

案件編號：CCDI 447/2023