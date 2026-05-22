印度清真餐廳「阿拉丁咖喱屋」結業　見證銅鑼灣羅素街26年變遷

【結業潮／阿拉丁咖喱屋／清真認證餐廳／印度菜／巴基斯坦菜】本港結業潮持續，屹立銅鑼灣26年的「阿拉丁咖喱屋」結業。該餐廳主打印度及巴基斯坦清真料理，並獲得本地清真認證，曾為少數族裔活動提供到會服務。由於毗鄰希慎廣場及時代廣場等商廈，也是附近打工仔的飯堂，過去更是直望時代廣場新年倒數的最佳位置。



不過店家解釋，因經營環境變遷只能光榮結業︰「我們見證了無數食客從學生變成了家長，也見證了銅鑼灣嘅變遷。」



銅鑼灣羅素街樓上舖「阿拉丁咖喱屋」結業，餐廳位於圖片右方富興大廈的二樓，即莎莎（Sasa）樓上。（資料圖片）

「阿拉丁咖喱屋」早於2000年開業，店家解釋結業原因是經營環境變遷。（資料圖片）

阿拉丁咖喱屋開業26年結業 主打巴基斯坦清真料理

本港旅遊業近年積極推動清真認證餐廳，冀將香港打造成穆斯林友善的旅遊目的地，不過最近便有清真餐廳結業。銅鑼灣羅素街樓上舖「阿拉丁咖喱屋」早於2000年開業，主打印度及巴基斯坦清真料理，惟餐廳本月初在社交平台公布4月30日光榮結業。

店家表示，餐廳多年來見證顧客由學生變成父母，也見證銅鑼灣的變遷，陪伴顧客走過昔日時代廣場的新年倒數、每年舉辦的渣打馬拉松、2003年沙士（SARS）、近年全球爆發的新冠疫情等社會大事，惟天下無不散之筵席，由於經營環境變遷，只能決定結業。

時代廣場於2013年除夕舉行迎接2014年蘋果倒數後，再無舉行。（時代廣場FB專頁圖片）

餐廳是附近打工仔的飯堂，窗戶正對時代廣場。（OpenRice／junco co圖片）

附近打工仔譽為隱世飯堂 疑因大廈重建結業

翻閱阿拉丁咖喱屋的社交平台，店家曾為少數族裔活動提供到會服務，包括油尖旺區少數族裔午餐分享會等，而餐廳招牌菜包括即製印度烤餅、印式咖喱角及烤雞等，由於毗鄰時代廣場等商廈，被附近打工仔譽為隱世飯堂，長年座無虛席，大批熟客紛紛留言表示不捨。

此外，阿拉丁咖喱屋所在的富興大廈連同旁邊的波斯富街舊樓群，已被新世界發展收購，以統一業權重建。而整個波斯富街舊樓群已在上月初舉行強拍，但現場沒有財團代表出現，最終「流拍」收場。有指地產商已收集逾90%業權，可能與餐廳的結業有關。

餐廳毗鄰時代廣場等商廈，被附近打工仔譽為隱世飯堂。（Google街景截圖）

餐廳招牌菜包括即叫即製的印度烤餅。（OpenRice／therthertherrrr圖片）

結業全文︰

致各位親愛嘅顧客：

阿拉丁咖喱屋 (Aladin Mess) 自 2000 年在銅鑼灣羅素街開業以來，已伴隨大家走過超過二十年嘅春夏秋冬。同大家走過疫情，沙士，社運，以前時代廣場嘅倒數，每年嘅渣馬。

我們非常榮幸能於此繁華鬧市嘅一角，為大家奉上熱辣辣嘅烤餅，燒雞，仲有一試愛上嘅mango lessi，正宗且溫暖嘅印度與巴基斯坦清真料理。

然而，天下無不散之筵席。由於經營環境變遷，我們懷著萬分不捨嘅心情宣佈：

阿拉丁咖喱屋將於 [2026年4月30日] 正式光榮結業。

從最初的一口濃郁咖喱，到無數次爐火中烤出嘅香噴噴烤餅，我們見證了無數食客從學生變成了家長，也見證了銅鑼灣嘅變遷。感謝每一位曾踏上富興大廈二樓嘅您，是您地嘅支持與讚賞，讓這間小小嘅二樓雅座成為了許多人心中嘅「秘密食堂」。

最後，再次感謝大家對阿拉丁咖喱屋嘅厚愛。祝願大家身體健康，生活美滿。

江湖路遠，有緣再會！