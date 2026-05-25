神舟二十三號｜航天員進駐天宮　與神二十一乘組太空會師拍全家福

神舟二十三號載人飛船周日（24日）成功發射後，25日凌晨與太空站組合體完成自主快速交會對接。中國載人航天工程辦公室表示，神舟二十三號載人飛船進入軌道後，於北京時間25日凌晨2時45分，成功對接於太空站天和核心艙徑向端口，整個對接過程歷時約3.5小時。



至北京時間清晨5時13分，在軌執行任務的神舟二十一號航天員乘組打開「家門」，歡迎遠道而來的神舟二十三號航天員乘組入駐中國太空站。這是中國航天史上第8次太空會師，也是「天宮」首次有來自香港的航天員進駐。



圖為2026年5月25日，在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的實時畫面，顯示神舟二十一號航天員乘組、神舟二十三號航天員乘組拍攝「全家福」照片。（新華社圖片）

圖為2026年5月25日，在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的實時畫面，顯示神舟二十一號航天員乘組、神舟二十三號航天員乘組交流。（新華社圖片）

中國航天史第8次太空會師 天宮首迎香港航天員

據中國載人航天工程辦公室介紹，在載人飛船與太空站組合體成功交會對接後，神舟二十三號航天員乘組從飛船返回艙順利進入軌道艙。

至北京時間25日清晨5時13分，在軌執行任務的神舟二十一號航天員乘組打開「家門」，歡迎神舟二十三號航天員乘組入駐中國太空站。隨後，兩個航天員乘組拍下「全家福」，共同向牽掛他們的全國人民報平安。

這是中國航天史上第8次太空會師，也是「天宮」首次有來自香港的航天員進駐。兩個航天員乘組之後將在太空站進行在軌輪換。

▼神舟二十三號與太空站交會對接▼



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