黎家盈家庭｜姨甥稱內心湧起難以形容自豪感：阿姨教我們要有夢想

神舟二十三號周日（24日）晚上11時08分於酒泉衛星發射中心發射場發射升空，香港首位太空人、女警司黎家盈以「載荷專家」身份升空執行任務。除了黎家盈在順德工作和生活的胞姊黎家敏在神舟二十三號升空前夕接受採訪外，黎家敏的兒子、黎家盈姨甥更為「阿姨」發布祝福視頻稱，每次在電視或者新聞看到「阿姨」穿上航天服、步入太空艙，內心都會湧起一股難以形容的自豪感。



姨甥稱黎家盈深深影響著他們，「阿姨」平常教他們要有夢想、要堅持、要勇敢面對挑戰，經常提醒他們要孝順父母、愛國愛港才是做人之本。姨甥亦特別提到多謝家鄉順德樂從，並多謝每一位鄉親熱情支持，指鄉親的鼓勵是我們家人向前的動力：無論阿姨飛到幾遠，樂從都是他們最溫暖的根。」



黎家盈的姨甥為黎家盈發布祝福視頻稱，每次在電視或者新聞看到「阿姨」穿上航天服、步入太空艙，內心都會湧起一股難以形容的自豪感。（廣州日報）

姨甥發祝福視頻：她證明了香港人、中國人都可以在航天領域發光發熱

黎家敏的兒子、黎家盈的外甥何子丞是位初中生，他在神舟二十三號升空前夕發布祝福視頻，稱每次在電視或者新聞裡看到阿姨穿上航天服、步入太空艙，內心都會湧起一股難以形容的自豪感：「她證明了一件事，香港人、中國人，都可以在航天領域發光發熱。」

黎家盈一家在順德樂從鎮路州村的祖屋。（樂從宣協、新華社、廣州日報）

姨甥指「阿姨」經常提醒他們孝順父母、愛國愛港才是做人之本

何子丞指每次在電視或者新聞看到「阿姨」穿上航天服、步入太空艙，內心都會湧起一股難以形容的自豪感，形容黎家盈深深影響著他們，指「阿姨」平常教他們要有夢想、要堅持、要勇敢面對挑戰，經常提醒他們要孝順父母、愛國愛港才是做人之本。

何子丞亦特別提到多謝家鄉順德樂從，並多謝每一位鄉親熱情支持，指鄉親的鼓勵是我們家人向前的動力：無論阿姨飛到幾遠，樂從都是他們最溫暖的根。」

出征儀式期間，黎家盈全程面帶笑容。創新科技及工業局局長孫東（後左二）站在後排。（直播截圖）

出征儀式期間，黎家盈全程面帶笑容。（直播截圖）

出征儀式期間，黎家盈全程面帶笑容。（直播截圖）

出征儀式期間，黎家盈（中）全程面帶笑容。（直播截圖）

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三位航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈邊向前走，邊向群眾揮手。（直播截圖）

黎家盈分別與朱楊柱及張志遠拍手互相鼓勵。（直播截圖）

黎家盈進入軌道艙前，對著鏡頭 「畀心心」。（直播截圖）

黎家盈進入軌道艙前，拍一拍手臂上的國旗。（直播截圖）