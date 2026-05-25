黎家盈家庭｜不捨家人是最大挑戰　胞姊：期待她回來一起吃雞蛋仔

神舟二十三號周日（24日）晚上11時08分於酒泉衛星發射中心發射場發射升空，香港首位太空人、女警司黎家盈以「載荷專家」身份升空執行任務。據《廣州日報》等內地媒體報道，黎家盈在順德工作和生活的胞姊黎家敏在神舟二十三號升空前夕接受採訪時大讚妹妹自律、堅毅、細心，能夠百分之百耐心聆聽他人，且情緒非常穩定。



黎家敏還分享了一個家庭習慣，就是姐妹倆都非常熱愛大自然，只要有時間就會帶孩子們去登山鍛煉身體。航天任務也意味著別離，黎家敏動情地說，對妹妹而言，捨不得家人是這次任務中最大挑戰。



黎家敏說，外甥們現由雙方父母及家人共同照顧：「我最期待她在任務結束回來後，一家人能團聚吃頓飯，一起吃她喜歡的雞蛋仔。」



黎家盈一家在順德樂從鎮路州村的祖屋。（樂從宣協、新華社、廣州日報）

出征儀式期間，黎家盈全程面帶笑容。創新科技及工業局局長孫東（後左二）站在後排。（直播截圖）

胞姊黎家敏讚妹妹自律、堅毅：她能夠百分之百耐心聆聽他人

籍貫廣東順德的黎家盈，其祖屋位於順德樂從鎮路州村。《廣州日報》等內地媒體報道在姐姐黎家敏看來，妹妹黎家盈性格中最突出的特質是自律、堅毅、細心，以及令人印象深刻的情緒穩定能力：「她能夠百分之百耐心聆聽他人，而且情緒非常穩定。」黎家敏又指姐妹倆都非常熱愛大自然，只要有時間就會帶孩子們去登山鍛煉身體。

家人從未想過家中會出一位航天員 深信妹妹有能力通過任何考驗

當被問及妹妹成為一名航天員的決定時，黎家敏直言其第一反應是相信她的選擇，並給予全力的支持，並坦言家人從未想過家中會出一位航天員，深信妹妹有能力通過任何考驗：「但只要對人生充滿理想，不斷嘗試和努力，我們對所有家庭成員的發展都不設限。」

出征儀式期間，黎家盈全程面帶笑容。（直播截圖）

出征儀式期間，黎家盈全程面帶笑容。（直播截圖）

家人最牽掛的是怕黎家盈過於思念家人和父母

航天任務也意味著別離，黎家敏說對妹妹而言，捨不得離開家人是這次任務中最大的挑戰。目前，外甥由雙方父母及家人共同照顧。黎家敏說：「最近見到妹妹時，感覺她的眼神比以往更加堅定。」黎家敏又說，家人最牽掛的是怕黎家盈過於思念家人和父母：「希望她在執行任務時能事事小心。」

黎家敏最期待黎家盈任務結束回來一家人能團聚吃頓飯

對於任務結束後的期盼，黎家敏說：「我最期待她在任務結束回來後，一家人能團聚吃頓飯，一起吃她喜歡的雞蛋仔。」

出征儀式期間，黎家盈（中）全程面帶笑容。（直播截圖）

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三位航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈邊向前走，邊向群眾揮手。（直播截圖）

黎家盈分別與朱楊柱及張志遠拍手互相鼓勵。（直播截圖）

黎家盈進入軌道艙前，對著鏡頭 「畀心心」。（直播截圖）

黎家盈進入軌道艙前，拍一拍手臂上的國旗。（直播截圖）