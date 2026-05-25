黎家盈家庭｜港產太空人是順德人　胞姊稱父親從小就教她們唱國歌

神舟二十三號周日（24日）晚上11時08分於酒泉衛星發射中心發射場發射升空，香港首位太空人、女警司黎家盈以「載荷專家」身份升空執行任務。據《廣州日報》等內地媒體報道，黎家盈籍貫廣東順德，在神舟二十三號升空前夕，黎家盈在順德工作和生活的胞姊黎家敏接受媒體的採訪。



黎家敏指，父親曾就讀於順德一中，上世紀50年代從廣東移居香港的。黎家敏說，父親從小就教導她們姐妹要保持謙卑，並培養愛國愛港的精神：「他經常提醒我們是順德人，有國才有家。」



在香港出生長大，黎家敏說順德始終在黎家姐妹心中一份特別的牽掛：「我們小時候會跟隨父母回樂從過年。」談及家庭氛圍，黎家敏回憶父親從小就教她們唱國歌，讓她們在心底建立了深厚家國情懷。父母的言傳身教，亦讓姐妹倆自然地養成了良好的品格。



黎家盈一家在順德樂從鎮路州村的祖屋。（樂從宣協、新華社、廣州日報）

出征儀式期間，黎家盈全程面帶笑容。創新科技及工業局局長孫東（後左二）站在後排。（直播截圖）

「順德女兒」上太空 樂從鎮路州村街坊格外自豪

籍貫廣東順德的黎家盈，其祖屋位於順德樂從鎮路州村。《廣州日報》等內地媒體報道，作為「順德女兒」，黎家盈登上太空的消息也讓路州村街坊們感到格外欣喜和自豪：「我們村出了這麼厲害的人，這是我們順德人的驕傲。」

黎家盈胞姊稱父親從小培養她們愛國愛港精神：有國才有家

黎家盈的姐姐黎家敏在順德工作和生活，她告訴記者，父親曾就讀於順德一中，是在20世紀50年代從廣東移居香港的。黎家敏說，父親從小就教導她們姐妹要保持謙卑，並培養愛國愛港的精神：「他經常提醒我們是順德人，有國才有家。」

出征儀式期間，黎家盈全程面帶笑容。（直播截圖）

父母教育理念是要求她們負責任的人 對社會和家庭有所貢獻

談及家庭氛圍，黎家敏回憶，父親從小就教她們唱國歌：「雖然我們是在香港出生長大的，但父親讓我們在心底建立了深厚的家國情懷。」

父母的言傳身教，黎家敏稱讓姐妹倆自然地養成了良好的品格，父母的教育理念是勤儉持家，謙卑樸實，要求她們做一個負責任的人，對社會和家庭有所貢獻。

出征儀式期間，黎家盈全程面帶笑容。（直播截圖）

出征儀式期間，黎家盈（中）全程面帶笑容。（直播截圖）

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三位航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈邊向前走，邊向群眾揮手。（直播截圖）

黎家盈分別與朱楊柱及張志遠拍手互相鼓勵。（直播截圖）

黎家盈進入軌道艙前，對著鏡頭 「畀心心」。（直播截圖）

黎家盈進入軌道艙前，拍一拍手臂上的國旗。（直播截圖）