黎家盈家庭｜港產太空人是順德人 胞姊稱父親從小就教她們唱國歌
撰文：石國威
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神舟二十三號周日（24日）晚上11時08分於酒泉衛星發射中心發射場發射升空，香港首位太空人、女警司黎家盈以「載荷專家」身份升空執行任務。據《廣州日報》等內地媒體報道，黎家盈籍貫廣東順德，在神舟二十三號升空前夕，黎家盈在順德工作和生活的胞姊黎家敏接受媒體的採訪。
黎家敏指，父親曾就讀於順德一中，上世紀50年代從廣東移居香港的。黎家敏說，父親從小就教導她們姐妹要保持謙卑，並培養愛國愛港的精神：「他經常提醒我們是順德人，有國才有家。」
在香港出生長大，黎家敏說順德始終在黎家姐妹心中一份特別的牽掛：「我們小時候會跟隨父母回樂從過年。」談及家庭氛圍，黎家敏回憶父親從小就教她們唱國歌，讓她們在心底建立了深厚家國情懷。父母的言傳身教，亦讓姐妹倆自然地養成了良好的品格。
「順德女兒」上太空 樂從鎮路州村街坊格外自豪
籍貫廣東順德的黎家盈，其祖屋位於順德樂從鎮路州村。《廣州日報》等內地媒體報道，作為「順德女兒」，黎家盈登上太空的消息也讓路州村街坊們感到格外欣喜和自豪：「我們村出了這麼厲害的人，這是我們順德人的驕傲。」
黎家盈胞姊稱父親從小培養她們愛國愛港精神：有國才有家
黎家盈的姐姐黎家敏在順德工作和生活，她告訴記者，父親曾就讀於順德一中，是在20世紀50年代從廣東移居香港的。黎家敏說，父親從小就教導她們姐妹要保持謙卑，並培養愛國愛港的精神：「他經常提醒我們是順德人，有國才有家。」
父母教育理念是要求她們負責任的人 對社會和家庭有所貢獻
談及家庭氛圍，黎家敏回憶，父親從小就教她們唱國歌：「雖然我們是在香港出生長大的，但父親讓我們在心底建立了深厚的家國情懷。」
父母的言傳身教，黎家敏稱讓姐妹倆自然地養成了良好的品格，父母的教育理念是勤儉持家，謙卑樸實，要求她們做一個負責任的人，對社會和家庭有所貢獻。
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