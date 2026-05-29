Comic Con 2026｜展商推《九龍城寨之圍城》盲盒　形容銷情超預期

首屆香港Comic Con 2026今（29日）起一連三日在灣仔會議展覽中心舉行，場內人頭湧湧，擠滿了動漫迷。展商推出五花百門的產品，務求吸引到參加者的目光。其中有出售微型積木的攤檔，首次推出《九龍城寨之圍城》系列盲盒，職員指反應十分熱烈，銷情亦較預期更理想。但亦有參展商認為，會場人流不如想像中「墟冚」，銷情僅一般水平。



《九龍城寨之圍城》演員伍允龍在攤位出現，並與在場粉絲拍照打卡，攤位範圍擠滿了人。（董素琛攝）

《九龍城寨之圍城》演員伍允龍在攤位出現，並與在場粉絲拍照打卡，攤位範圍擠滿了人。（董素琛攝）

展商KALOS BLOCKS主售微型積木，在是次Comic Con首次推出《九龍城寨之圍城》系列盲盒，每個售價為98元，若購買全套六款，可享半價優惠購入同一系列的「巨大版」積木。該攤檔的公關職員許小姐表示，九龍城寨系列盲盒在是次展覽中反應最熱烈，認為銷情較預期更理想。該店亦有出售其他舊式香港文化相關的積目，許小姐說，期望能藉此推廣香港文化。其後，在電影《九龍城寨之圍城》飾演「王九」一角的演員伍允龍在攤位出現，並與在場粉絲拍照打卡，瞬即吸引人群擠滿攤位範圍。

KALOS BLOCKS首次推出《九龍城寨之圍城》系列盲盒。（董素琛攝）

KALOS BLOCKS首次推出《九龍城寨之圍城》系列盲盒。（董素琛攝）

KALOS BLOCKS首次推出《九龍城寨之圍城》系列盲盒。（董素琛攝）

若購買全套六款《九龍城寨之圍城》系列盲盒，可享半價優惠購入同一系列的「巨大版」積木。（董素琛攝）

EMBER TOYS推出多款活動限定的玩具。（董素琛攝）

另一展商EMBER TOYS出售日本怪獸系列的搪膠玩具，推出多款活動限定的玩具。負責人佘先生表示，會場人流最多的地方集中在舞台位置，認為「冇想像中咁墟冚」，人流亦較暑假的動漫節更少。他指首日上半日的銷情一般，「佢（暑假動漫節）嗰個focus位係真係入到嚟消費，呢度個氣氛主要係可能睇一啲見面會、簽名會，有少少唔同。」他認為，活動較國際化，本地與海外遊客佔比各半，期望可以拓展品牌。

EMBER TOYS負責人佘先生認為，會場人流「冇想像中咁墟冚」。（董素琛攝）

深圳遊客吳小姐（左）及高小姐（右）是次首次來港參加動漫活動。（董素琛攝）

深圳遊客吳小姐及高小姐表示，這是她們首次來港參加動漫活動，並與國際巨星麥斯·米基臣（Mads Mikkelsen）會面，認為感覺非常好，「但如果能問到更多關於後續的遊戲及劇情發展的問題就好，但好像主要還是談一些創作的心路歷程。」她們亦花費約45元，購買卡通胸章，打算即日回到內地，準備明天上班。