Comic Con 2026｜《尋秦記》《回到未來》　影視穿越鼻祖世紀同框

全球動漫界傳奇盛事《香港Comic Con 2026》（Hong Kong Comic Con 2026，簡稱 HKCC 2026），即將於5⽉29⽇⾄31⽇⼀連三⽇震撼香港會議展覽中⼼。這件齊合電影、漫畫、動漫、電玩多項元素的盛事，自公布以來陸續有重量級嘉賓登場，而昨日官方網站再公布，作為主辦的古天樂，將再次以《尋秦記》(Back to the Past) 的身份穿越登場，匯合穿越鼻祖《回到未來》(Back to the Future) 的瘋狂博士Christopher Lloyd，來個《時空召集令：Time Traveller Cosplay Challenge》活動，實在千載難逢的機會。

古天樂將再次以《尋秦記》(Back to the Past) 的身份穿越登場，匯合穿越鼻祖《回到未來》(Back to the Future) 的瘋狂博士Christopher Lloyd。（網上圖片）

於1985年上映的殿堂級科幻經典《回到未來》，距今41年，但仍具一定影響力。（《回到未來》影片截圖）

當項少龍遇上瘋狂博士

於1985年上映的殿堂級科幻經典《回到未來》，距今41年，但仍具一定影響力，不斷啟發後來無數以「穿越時空」為題材的影視作品，在戲中種種道具及影像物品，都成為流行文化的標記。至於《尋秦記》小說，則是華語文學「歷史穿越小說的鼻祖」，先後被改編為大熱電視劇及電影，屢次成為城中熱話。

所以當兩位經典穿越作品的主角，《尋秦記》的項少龍（古天樂 飾）遇上《回到未來》的布朗博士（Christopher Lloyd 飾），又會撞出什麼火花？二人將會破天荒同框現身香港 Comic Con 2026，於5月31日出席主舞台特別活動《時空召集令：Time Traveller Cosplay Challenge》！ 今次活動更加讓手持一般入場門票的觀眾，都可以參與。

盤點其他強勁陣容

《Walking Dead》箭佬Norman Reedus

從cult 片迷最愛的電影《另類聖徒》中嶄露頭角，到現象級喪屍影集《行屍》（ Walking Dead, 或譯《陰屍路》、《行屍走肉》）中，飾演經典反英雄角色Daryl Dixon紅遍全球，再跨界走入遊戲界，於神級遊戲大師小島秀夫名作《死亡擱淺》系列中扮演主角Sam Porter Bridges －Norman Reedus早已成為流行文化一個標誌性人物。

《Walking Dead》中經典反英雄角色「Daryl Dixon」。（《Walking Dead》劇照）

「葛林戴華德」丹麥影帝Mads Mikkelsen

被譽為全球最性感男神，由美劇《沉默的羔羊前傳》的優雅食人魔漢尼拔、小島秀夫神作遊戲《死亡擱淺》的克里夫·昂格、《怪獸與鄧不利多的秘密》的葛林戴華德，到《俠盜一號：星際大戰外傳》的悲劇英雄蓋倫厄索，Mads Mikkelsen 以獨特魅力征服每個角色。來現場感受這位丹麥影帝的強大氣場吧！

《怪獸與鄧不利多的秘密》的葛林戴華德，即是丹麥影帝Mads Mikkelsen。（《怪獸與鄧不利多的秘密》劇照）

《絕命毒師》「炸雞叔」Giancarlo Esposito

《絕命毒師》（Breaking Bad）中令人膽跳心驚的「炸雞叔」葛斯福林，《黑袍糾察隊》中的史丹·艾德格，也是星戰系列影集《曼達洛人》中權傾銀河的星區長吉迪恩。在片場，Giancarlo Esposito 只需一個眼神便能主宰全場，但私下卻對影迷非常友善。準備好現場體驗他的反差魅力嗎？

《絕命毒師》（Breaking Bad）中令人膽跳心驚的「炸雞叔」Giancarlo Esposito。（《絕命毒師》劇照）

《怪奇物語》No.1 Jamie Campbell Bower

他憑熱爆全球《怪奇物語》第四季的大反派 Vecna一角攀上事業高峰，超強壓迫感的演譯深入人心；而較早前在《哈利波特》及《怪獸》系列中擔演年輕葛林戴華德一角，亦令人留下不可磨滅的印象。準備好與人氣王Jamie互動吧！

《怪奇物語》第四季的大反派 Vecna，由 Jamie Campbell Bower飾演。（《怪奇物語》劇照）

「Araminta Gun 夫人」梁佩詩 (Katie Leung)

她現正於 Netflix 熱播劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）新一季中飾演氣場強大的邪惡繼母 Araminta Gun 夫人。她早前的作品包括 BBC One 懸疑劇《Nightsleeper》，以及由《Westworld》製作團隊打造的 Amazon 科幻劇《The Peripheral》。她同時亦為 Netflix 大熱得獎動畫劇集《Arcane》聲演 Caitlyn Kiramman 一角。梁佩詩因在《哈利波特》系列電影中飾演張秋一角而一鳴驚人，並於 2014 年獲有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（BAFTA）選為「新晉英國之星」（Breakthrough Brit）。

梁佩詩 (Katie Leung)在Netflix 熱播劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）新一季中，飾演氣場強大的邪惡繼母 Araminta Gun 夫人。（《柏捷頓家族：名門韻事》劇照）

《星戰》賞金獵人Daniel Logan

相信所有星戰迷都會認識波巴費特（Boba Fett）！Daniel Logan 在《星球大戰前傳ll：複製人侵略》飾演傳奇賞金獵人的少年版本，多年來仍是粉絲心中的經典角色，至今仍為人津津樂道。敬請期待與這位星戰經典演員相會！