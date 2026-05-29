Comic Con 2026｜古天樂與巨型悟空打卡　出龜波氣功等同大家見面

由天下一集團（One Cool Group）協辦，首屆《Hong Kong Comic Con》（HKCC），會於今日（29/5）至週日（31/5）假香港會議展覽中心舉行，作為老闆又是代言人，昨晚已在現場視察，更與有四層樓高的《七龍珠超》的悟空合照，做出招牌動作龜波氣功，相當有氣勢。

古天樂做出龜波氣功手勢，與悟空合照。（Louis Koo Collective IG圖片）

四層樓高的悟空，勢必成為會場最受歡迎的打卡位。（Louis Koo Collective IG圖片）

天下一除了參與協辦《Hong Kong Comic Con 2026》，集團帶來多個全新IP和相關企劃，於攤位上亮相！當中包括率先披露《明日戰記︰前傳》最新宣傳短片及絕密資料檔案冊，首度公開動畫的世界觀、角色與機械設定等，當中最引人入勝的一定是原創新女角「幸嵐」！她將與在電影版中由古天樂飾演的「泰來」合組最佳拍檔！

會上將率先披露《明日戰記︰前傳》最新宣傳短片及絕密資料檔案冊。（大會提供）

此外，古天樂更會首次擔任漫畫監製，並邀得著名武俠小說家喬靖夫先生、漫畫家 FCP，以及香港首位繪製《星球大戰》系列官方漫畫的知名漫畫家 man僧，組成頂級製作團隊，一同以⼀套成熟的 IP 營運思維出發，建立⼀個涵蓋漫畫、潮流玩具、跨界聯乘、甚⾄希望走向真⼈電影與動畫層⾯的「跨媒體」路線圖，將創意真正落地並推廣出去。