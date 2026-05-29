Comic Con 2026｜古天樂想扮黑武士出場 「我哋會繼續搞落去」

一連三日的《香港 Comic Con 2026》今日（29/5）正式開幕，在開幕禮上，活動大使古天樂聯同一眾國際級嘉賓出場，包括韓星邊佑錫、《回到未來》Christopher Lloyd、《行屍》Norman Reedus、丹麥影帝Mads Mikkelsen、《絕命毒師》Giancarlo Esposito和《星戰》系列的Daniel Logan。古生在台上表示今年是第一次在香港搞《Comic Con》，但承諾來年會繼續，希望大家多多給予意見。



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古天樂與《回到未來》系列中，飾演博士的Christopher Lloyd一同出場。（葉志明 攝）

古天樂挑選10件1:1的模型在會上展出。（葉志明 攝）

古天樂興奮做Comic Con大使

古天樂提到當初獲邀做Comic Con大使係好開心：「本身有打算自己cosplay黑武士或蜘蛛俠入會場玩下，但同事話唔好喇，你個樣都成個Dr. Doom（末日博士）咁，再咁黑口黑面大家唔係咁開心。」至於籌備這次活動，古生都感激團隊的努力。「凡事都唔係一步登天，經過同事7個月嚟的努力，由唔識到今日同大家見面。今年Comic Con係第一年，我哋會繼續搞落去，希望為香港繼續舉辦盛事。」

面對這麼多位巨星，古生既是合作單位亦是半個粉絲：「好多都睇過佢嘅作品，甚至打過佢哋啲Game，所以今日見到真人都好開心。頭先後台太忙，都冇時間集郵。」

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古生想Shopping：特別係隻巨型孫悟空

古生身為大使，自己尋晚行完一轉，都有好多嘢想買。「特別係隻巨型孫悟空啦，我見到set up個工作人員，問佢做咩唔送呢隻畀我？」古生當然係講笑，因為收到都冇位擺放。古生在今次展覽都提供10隻1:1模型供展出，問到可有買重保險？「都有，但經驗所得，通常都係運輸過程中損壞，今次暫時都安全。」而這10隻模型，古生都係精心挑選，揀出最切合今次主題，以及揀最新的展出。

古天樂啲收藏好正！（葉志明 攝）

Comic Con 2026開幕！（葉志明 攝）

古天樂與《回到未來》系列中，飾演博士的Christopher Lloyd一同出場。（葉志明 攝）

古天樂出席《香港 Comic Con 2026》。（葉志明 攝）

古天樂出席《香港 Comic Con 2026》。（葉志明 攝）

韓星邊佑錫。（葉志明 攝）

《絕命毒師》（Breaking Bad)的「炸雞佬」Giancario Esposito。（葉志明 攝）