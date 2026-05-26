EVA新世紀福音戰士手稿展登陸旺角！500幅絕密手稿+盤點4大看點

自 1995 年首播以來，《新世紀福音戰士》（Neon Genesis Evangelion，簡稱 EVA）早已超越一般動畫的範疇，成為全球流行文化中不可撼動的「神作」。隨著《新劇場版》系列圓滿落幕，這部橫跨近三十年的史詩巨構，再次被推上藝術與視覺美學的巔峰。



《Lines of EVANGELION》展覽

繼韓國首爾站引起極大迴響後，《Lines of EVANGELION》展覽首度移師香港，於旺角 INCUBASE Arena 盛大舉行。是次展覽將展出超過 500 幅珍貴手稿，帶領粉絲走進庵野秀明及其團隊在《新劇場版》背後的創作靈魂。

《Lines of EVANGELION》展覽現場

以「線」為核心解構 EVA美學

是次展覽特別以「線」（Lines）為策展核心，線條是構築整個 EVA 宏大世界觀的最基礎元素。從碇真嗣、綾波零的細膩輪廓，到初號機那種生物感與機械幾何交織的複雜結構，再到極具標誌性的「明朝體」字體排版，一切皆由最簡單的線條孕育而生。

展覽以藝術化視角重新詮釋這些視覺元素，帶領觀眾剝開動畫華麗的表層，直擊創作者落筆一刻的執著與狂熱。

展覽 5 大必睇亮點

《Lines of EVANGELION》展覽現場

是次展覽精選逾 500 幅畫稿，雖涵蓋 EVA 整個歷史軌跡，但重頭戲絕對落在作畫技術更成熟、視覺效果更震撼的《新劇場版》系列。

看點一｜動畫師手繪原稿還原創作現場

展區將展出碇真嗣、綾波零、明日香等主角的關鍵影格原稿。觀眾可清晰看見動畫師以鉛筆勾勒的輪廓線、反覆修改的塗改液痕跡，以及標註色彩分層的草圖。

《Lines of EVANGELION》展覽現場

這些看似未完成的筆觸，卻最能細膩捕捉EVA戰鬥的磅礡動態與角色情感的微妙變化，揭示機甲幾何線條與機械美學的設計根源。

看點二｜重頭戲！《新劇場版》Layout 佈局圖

進入《新劇場版》時代，EVA 製作技術大幅躍升，今次展覽亦展出大量《新劇場版》系列的佈局圖。在動畫工業中，Layout 決定了攝影機角度（即著名的「庵野視角」）、角色與背景的空間比例，可說是畫面的骨幹。

《Lines of EVANGELION》展覽現場

最令人興奮的是，畫稿邊緣保留了導演庵野秀明或作畫監督的親筆修改意見與筆記，讓粉絲一窺這個追求極致完美的團隊，如何在幕後激烈碰撞創作火花。

《Lines of EVANGELION》展覽現場

《Lines of EVANGELION》展覽現場

《Lines of EVANGELION》展覽現場

看點四｜沉浸式佈展打卡位逐個數

除了靜態展品，展覽亦巧妙融合現代藝術佈展手法，利用光影與空間配置，營造出以《新劇場版》的獨特氛圍。

《Lines of EVANGELION》展覽現場

現場將部分經典線條圖案放大或立體化處理，並設有真嗣、渚薰、真希波等角色的素描版背景板，絕對是粉絲必到的打卡熱點。展區更配備與畫稿相對應的數碼影像素材，讓觀眾直觀對比「線條草稿」如何一步步演變成大銀幕上震撼人心的華麗動畫。

《Lines of EVANGELION》展覽現場

看點五｜香港原創插畫＋獨家限定商品

作為香港站，大會特別注入濃厚本土情懷，展覽期間將展出融入本地元素的原創插畫，呈現 EVA 角色於香港獨有風貌中留下的璀璨片段。

展場亦特設互動區，讓粉絲以筆墨留下觀展感悟。當然，少不了令粉絲「大出血」的周邊區，大會推出一系列香港獨家限定商品，把聯名精品結合地道香港元素，絕對是 EVA 迷不可錯過的收藏。

【展覽資訊】

《Lines of EVANGELION》新世紀福音戰士展：線

日期：即日至2026年7月12日

時間：平日 12:00–21:00；周末及公眾假期 11:00–22:00

地點：香港九龍旺角彌敦道 601 號創興廣場地庫二樓 INCUBASE Arena

