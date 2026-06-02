今日新聞8分鐘｜翁金驊涉體罰　學校:已停職｜Save Lily 父母被捕

葵涌石蔭路車禍｜60歲單車漢遭九巴捲入車底 60歲車長涉危駕被捕

葵涌石蔭路今午（6月1日）發生嚴重車禍，一名60歲姓孫單車漢與一輛九巴相撞後，被巴士捲入車底，昏迷送院。警方經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」，拘捕60歲姓陳九巴車長，他正被扣查。

九巴回覆《香港01》查詢表示，今午約2時45分，九巴一輛往安蔭邨的路線235M巴士，駛至童子街右轉入石蔭路時，與一輛落斜往梨木道的單車發生事故，其後踏單車的男子被救護員送院，經搶救後不治。九巴對事件感到難過，對死者致以深切哀悼，已派員慰問家屬，會配合警方調查。

砵蘭街MMA．有片｜兩男街頭肉博 女子勸架不果 雙方曾馬路追逐

今日（1日）網上流傳一段影片，拍攝到旺角砵蘭街有兩名男子在一間酒店對開打架，不但在行人路上演「地面摔跤」，其後更不顧安全一度在馬路追逐，場面混亂。期間一名女子在旁一直勸架，但完全無阻兩人激鬥。

葵涌道客貨車連切兩線 插撞兩車之間 反彈再撞壆釀3傷

網上流傳一段車CAM影片，顯示昨日（1日）晚上10時46分，一輛黑色私家車、一輛白色私家車及一輛客貨車分別沿葵涌道往荃灣方向行駛。至近美孚時，黑色私家車切至左線，及後客貨車打左燈，突然加速連切兩線，由右線切線至左線，插入黑色和中線白色私家車之間。客貨車先碰到白色私家車車尾，再硬撼黑色私家車，然後失控反彈，連帶將白色私家車一同撞向右壆。白色私家車慘被撞至「打白鴿轉」，影片到此結束。

中學籃球教練涉體罰學生 社交平台流傳強迫自摑短片

社交平台周一（6月1日）流傳短片，顯示被指是學校籃球場上，一名男生被相信是教練的男子公開責罰。短片背景聲浪嘈雜，無法得悉男生被責罵原因，但畫面中多次顯示，男生遭教練捉著左手自摑，當中數次頗為用力。短片引起網民熱議，質疑教師體罰違規，認為應報警處理。

Save Lily｜鄧炳強：疏忽照顧兒童罪拘捕自稱父母 Danny送院檢查

Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母｜一對未婚情侶在芬蘭在家分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後再於家中分娩幼子Danny，拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙，屬「無證、無身份兒童」，難以接受基本醫療、教育等公共服務。

保安局局長鄧炳強今午（2日）表示，警方以疏忽照顧兒童罪於長沙灣區拘捕兩人，Danny則送到醫院檢查。鄧炳強指他們未能提供任何醫療紀錄，甚至是女方懷孕的相片亦沒有，他質疑嬰兒出生後未曾身體檢查，很明顯已構成疏忽照顧。他呼籲父母盡快出示證據，否則政府則需思考後續如何處理。

荃豐中心男子偷iPhone曝光 拎銀包扮付款 擸機轉身逃跑

荃灣荃豐中心發生一宗明目張膽的盜竊案。昨日（1日）下午5時許，一名穿藍色衫、戴口罩的男子在荃豐中心一間店舖聲稱要購買一部 iPhone 17 Pro Max。當店東以為對方準備付款時，該名男子竟出其不意擸走手機，轉身拔足狂奔。店東的女兒事後將店內的閉路電視片段上載至社交平台，呼籲網民協助「緝兇」，並表示已經報警處理。

小一派位誤發放榜結果 教育局致歉籲家長毋須理會：系統設定問題

小一統一派位原定明日6月3日放榜，不過，有家長反映，今早（2日）收到SMS短訊，通知獲派某間學校。教育局證實，今日因系統設定問題向家長發出小一派位結果短訊，局方呼籲家長毋須理會今早收到短訊。教育局指，全港正式的派位結果，將依原定計劃於明日6月3日透過短訊正式發送，局方已即時修復系統，對引起家長不便深表歉意。

將軍澳馬游塘的士入錯小路 撞壆爆胎險墮崖 司機：幾有經驗都死

今日（2日）早上6時29分，警方接獲一名的士司機報案，指他在將軍澳馬游塘迷路，駛至近衛奕信徑第3段時失事被困崖邊，加上的士爆胎，有墮崖危險。警員到場時司機已經落車，坐在路旁，沒有受傷，惟的士偏離車路，車尾跌在斜坡。

英國16歲少年商場惡作劇扔15kg梳化險砸中人 與拍片同夥遭警逮捕

惡作劇太過頭！英國一名16歲少年在2025年3月時，於倫敦的一間購物商場的頂樓扔下一張重達約15公斤重的梳化，差點砸到路人。如今監視器畫面流出，驚險程度令人吃驚。