其士集團爭產案　律師指讀遺囑時兩長女反應大　並稱：吓畀晒五妹

其士集團創辦人周亦卿的長女及五女爭產案，今(4日)在高等法院續審，有份準備和草擬涉案2015年遺囑的女律師繼續作供。女律師指在周亦卿去世後，向他的家人讀出遺囑內容。她讀至周亦卿把其士股份交給五女周蕙蕙的條款時，長女周莉莉和二女周蕙禮很多質詢，女律師形容「當時得兩個有咁大反應」，二女又稱：「吓，畀哂Violet(周蕙蕙)。」女律師指有周亦卿的手寫筆記顯示其意願。她又指，因為周家的胞姐「火爆」，遺囑內容亦備受爭議，因此當時已預計讀出遺囑會出現麻煩的事。



長女要求法庭裁定遺囑無效

原告為周亦卿的長女周莉莉，被告為五女周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)和六女周薇薇，五及六女兒為周2015年所訂遺囑的執行人。周亦卿和妻子共有6女1子，他於2018年去世，終年82歲。他2015年所立遺囑，把他持有約62%其士股份，即約1.89億股，全贈予第五女，其他資產則分給遺孀和六個女兒。長女周莉莉要求，法庭裁定這遺囑無效。

長姊周莉莉要求法庭裁定其父周亦卿2015年的遺囑無效。(朱棨新攝)

第五女周蕙蕙獨得其父所有公司股份。(朱棨新攝)

證人指指周亦卿的幼子周維正(圖)聽取遺囑時表現冷靜。(朱棨新攝)

讀遺囑時帶備周亦卿筆記以證其意願

女律師卓昭華作供指，於2018年8月到周家，讀出遺囑內容。卓指，把遺囑傳給各人查看，再由她讀出內容。當她讀到條款，是周亦卿把名下的其士股份交給五女周蕙蕙，周莉莉和二女周蕙禮提出很多質詢，讀出遺囑的過程因此停止。期間，二女周蕙禮稱：「吓，畀哂Violet(周蕙蕙)。」卓便稱是，又指有周亦卿的手寫筆記顯示其意願。

兩長女有不斷把遺囑掀嚟掀去

卓指，認為除周薇薇或見到手寫筆記外，其他家庭成員都沒有看過筆記。周莉莉和周蕙禮把遺囑「掀嚟掀去」，不斷查看，卓形容「當時得兩個有咁大反應」。

次女向胞弟稱會分他一半遺產

就遺囑中沒有把資產分給周亦卿的幼子周維正，次女當時向胞弟稱：「爸爸無分畀你，我分一半畀你。」卓指，周維正當時很冷靜，並指先讓卓讀完遺囑。代表原告的資深大律師沙惜時問，周蕙蕙知悉她獲分給其士股份的條款時，她是否感到驚訝，卓回應當時看著遺囑，沒有看到周蕙蕙。

怕筆記被撕破只帶備副本

沙惜時亦問，卓帶備手寫筆記，是否因擔心有麻煩出現，卓稱是，並解釋因擔心糾纏期間，手寫筆記會被撕爛，因為帶備的是有周亦卿簽名的影印本。卓指，當時現場原本很嘈吵，卓取出筆記後便變得安靜。沙惜時問，預計有麻煩是因為周家的胞姐「火爆」，還是遺囑內容備受爭議，卓回應指兩個原因都是，但不是預計每一個家庭成員都「火爆」，只是擔心某一、兩個家庭成員反應較大。

案件編號：HCAP 22/2019