今日新聞8分鐘｜女稱被搶手機 CCTV還原清白｜少女坐九巴疑遭非禮

荔景私家車起火 消防區長滅火筒迅速救熄 網民讚有料到

網上流傳一段消防區長救火片段，一輛停泊在荔景祖堯邨附近的黑色私家車起火，車頭陷入烈火與濃煙之中，一名頭戴白色消防帽、相信是消防區長，冷靜地從消防處私家車的車尾箱拿出滅火筒，迅速將火種撲滅。其臨危不亂且盡忠職守的表現獲讚，網民直呼「最勁係好冷靜帶齊架撐先做嘢！」

深水埗男子捱的士撞頭傷一度昏迷 送院搶救後恢復知覺

深水埗今日（4日）發生嚴重交通意外。晚上8時11分，警方接報，一輛的士往美孚方向，駛經荔枝角道及北河街交界時，意外撞到一名正在過路的男途人，事主頭部和手腳受傷，一度陷入昏迷。救護員接報趕至現埸，54歲姓阮男事主半清醒被送往瑪嘉烈醫院。所幸，經搶救後事主已恢復知覺，62歲蔡姓男司機通過酒精呼氣測試。

現場消息指，傷者當時於荔枝角道，使用行人過路處橫過馬路，惟當走到一半時，被一輛當時載有一名女乘客、沿美孚方向行駛之的士撞倒。警員封鎖涉事的士，並登上的士調查。現場所見，的士右邊車頭輕微損毀，車頭冚現輕微凹陷。62歲蔡姓男司機通過酒精呼氣測試，在場協助警方調查。

一日兩宗︱牛頭角載客小巴左搖右擺 司機目光呆滯揭藥後駕駛被捕

今日（5日）早上約11時許，警方東九龍交通特遣隊在牛頭角一帶巡邏期間，在玉蓮臺外發現一輛載客小巴左搖右擺，形跡可疑，於是上前截停。警員發現男司機目光呆滯，懷疑藥後駕駛，其後經初步毒理測試，發現該名56歲男司機對冰毒及海洛英測試呈陽性，涉嫌毒後駕駛被捕。

女子大埔報稱被搶手機 熱心市民出手擒疑人 CCTV逆轉案情

網傳影片在大埔發生一宗懷疑搶電話的案件，上傳者形容「喺街度有個女人大嗌偷嘢，偷電話，個呀叔想跑走，熱心市民幫手捉住」，隨即引起網民議論，指「壞人老了」、「拉佢啦」。片中被制服的上年紀男子不斷掙扎，多次強調「個電話我㗎！」，最終警方到場翻查閉路電視影片，證實電話是屬男子所有，案列「糾紛」及「誤會」處理。

少女坐九巴疑遭非禮 後座背心漢貼窗伸手觸碰胸部

網上流傳片段，顯示九巴一名男乘客疑似摸胸非禮前座少女。片段可見，事情發生在九巴上層，當時在旺角道近西洋菜南街前停下，一名束馬尾的少女正在看手機，坐在其後、身穿背心的中年男子將手貼近車窗邊緣，並伸到前座少女的胸部位置。

少女疑察覺異樣，稍作移動嘗試躲避，但沒有離座。片主見狀大喊：「喂！唔好抽水！」無奈未能挺身協助少女。巴士隨即開行，片段至此結束。

蘇州工廠爆炸 火光沖天現蘑菇雲 有人全身燒傷皮膚脫落

6月3日，多名網友發佈影片稱江蘇蘇州一間工廠發生爆炸。影片中，有消防員在救火時，廠房裏突然爆炸，火光沖天，濃煙滾滾。

印度火災烈焰黑煙沖天最少21死包括外國公民 婦跳樓求生｜有片

印度官員稱，德里的檸檬綠餐廳（Lemon Green Restaurant）發生大火，最少21人死亡，超過40人獲救並被送往附近醫院接受治療，死傷者當中包括多名外國人，其中大部分是來自中亞和非洲的外國公民。警方稍後澄清，發生火災的地方是Flourish Stay B&B酒店。

王祖藍廣西玉林食粉 工作人員｢清場｣惹議 官方就溝通不當致歉

近日，網傳藝人王祖藍日前在廣西玉林拍攝期間，有工作人員要求店內食客「吃粉先出去」，引發「清場」爭議。玉林市玉州區文化體育和旅遊局今晚（3日）發通報承認，工作人員因溝通方式簡單、舉措不當引起誤解，已對該人員作出嚴肅批評教育。

白裙女著高踭鞋硬騎奈良鹿 義工怒轟虐待：牠曾遇車禍殘疾

日本奈良公園是不少遊客旅遊打卡的熱門景點之一，不過近年不時傳有遊客虐鹿事件，讓人髮指。近日，有一名身穿短裙的長髮女子被直擊在奈良公園開心「騎鹿」，其同行男伴則負責幫忙拍照。畫面在網上流傳，瞬間引爆熱論。