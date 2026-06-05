本地麻疹｜居蕪湖街19歲女大學生確診　曾到私家診所及伊院求醫

衞生署衞生防護中心今晚（5日）公布一宗一宗麻疹個案，患者為一名居住在紅磡蕪湖街的非本地出生的19歲女大學生，她於潛伏期內大部分時間逗留在香港，因此被列為本地個案。



病人報稱潛伏期及傳染期沒有在學校出現，於5月30日及6月1日先後到過私家診所及伊利沙伯醫院求醫 ,中心已聯絡上述診所、醫院和其居所管理公司，以找出密切接觸者及是否涉及高危人士，截至今日下午5時，共有約85人被列為密切接觸者。



麻疹：受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3週。（廣東省藥品監督管理局安安網）

病人並非在本港出生 報稱年幼時已在出生地接種麻疹疫苗

衞生防護中心表示，女病人於5月29日起出現發燒、肌肉痛及頭痛，翌日（5月30日）到一間私家診所求診。由於病情持續，並開始出現皮疹，她於6月1日到伊利沙伯醫院急症室求醫，她的臨床樣本證實對麻疹呈陽性反應。病人現時正接受隔離治療，情況穩定。

中心表示，流行病學調查顯示，病人並非在本港出生，報稱自己年幼時已在出生地接種麻疹疫苗。她於潛伏期內大部分時間逗留在香港，因此被列為本地個案。

中心補充，即使接種兩劑麻疹疫苗，其保護率只達95%，仍有可能感染，但徵狀會較輕微，出現併發症風險較低。

麻疹：受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3週。（美國疾病控制和預防中心）

病人報稱在潛伏期及傳染期內均沒有到過校園範圍

中心表示，病人為一名學生，在潛伏期（即5月8日至22日）及傳染期（5月28日至6月5日）內均沒有到過校園範圍。在傳染期內，病人於5月30日及6月1日先後到過私家診所及伊利沙伯醫院，其餘大部分時間獨自留在居所。

中心已聯絡上述診所、醫院和其居所管理公司，以找出密切接觸者及是否涉及高危人士。截至今日下午5時，共有約85人被列為密切接觸者。暫時沒有密切接觸者出現麻疹病徵，中心會繼續對他們進行醫學監察。

麻疹：受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3週。（英國國民保健服務）

今年至今本港共錄得八宗麻疹個案，四宗由外地輸入，四宗本地個案（其中兩宗與一宗外地輸入個案有流行病學關連，同屬早前機場後勤員工群組）。過去兩年（2024及2025年）本港每年分別錄得十宗個案。

麻疹有哪些病徵？ 潛伏期有幾多日？

麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為七至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。由麻疹高發病率或出現麻疹爆發的地區回港的旅遊人士如出現麻疹病徵（例如發燒、紅疹等），應立即求醫，並避免接觸對麻疹未有免疫力的人士（尤其是孕婦和未滿一歲的嬰兒）。他們亦應在求診前預先知會醫護人員有關的病徵及旅遊史，以便醫療機構安排適當的感染控制措施，防止可能出現的傳播。

除接種麻疹疫苗外，市民應採取以下措施預防感染麻疹：

維持良好的個人及環境衞生；

保持室內空氣流通；

保持雙手清潔，並用正確的方法洗手；

雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）應立即洗手；

打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物；

徹底清潔用過的玩具和家具；及

病患者在出疹後的四日內不應上學，避免將疾病傳染給未有免疫力的人。



中心指出，全球多地正持續爆發麻疹，北美洲（包括美國、加拿大及墨西哥）及東南亞地區（包括印度尼西亞、柬埔寨和菲律賓）近年因疫苗覆蓋接種率偏低，持續出現麻疹疫情；香港作為國際旅遊頻繁的城市，時刻面對輸入麻疹病毒及其在本地社區傳播的潛在風險。中心的免疫接種覆蓋調查顯示，在「香港兒童免疫接種計劃」下兩劑麻疹疫苗的整體覆蓋率一直維持在95%以上，而本地麻疹病毒抗體的血清陽性率反映絕大部分香港市民對麻疹已有免疫力。

不過麻疹的傳播力極高，少數未完成接種麻疹疫苗的人士（例如非本地出生人士，包括新移民、外傭、海外僱員及來港升學人士）仍有受感染風險，並把麻疹傳播給其他未具備麻疹免疫力人士，例如一歲以下尚未接種第一劑麻疹疫苗的幼兒。市民如對自己的麻疹免疫力有疑問或需接種麻疹疫苗，可諮詢醫生的意見。