麻疹｜31歲女機艙服務員中招　潛伏期曾訪越南列外地輸入個案

一名31歲女機艙服務員本月從越南回港後確診感染麻疹，現時仍然留醫，情況穩定。衞生防護中心將此列為外地輸入個案，初步調查顯示與本港早前錄得的本地或輸入個案沒有接觸。此外，本港早前有3名機場員工確診麻疹，中心今日首日為合資格員工免費接種疫苗，截至下午6時，有約75名機場員工接種。



針對機場三名後勤員工確診麻疹，衞生署衞生防護中心為機場員工免費提供麻疹疫苗接種服務。（衞生署）

機場早前有三名後勤員工確診麻疹，中心指今日（24日）新增的個案與早前的感染者沒有接觸，列輸入個案。（資料圖片）

個案涉及一名過往健康良好的31歲女子，她在4月19日起出現發燒和肌肉痛，並於4月22日出疹，同日到私家診所求醫，被轉介至北大嶼山醫院急症室。中心其後安排她到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。她的臨床樣本證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。病人現時仍然留醫，病況輕微，情況穩定。

中心的流行病學調查顯示，病人於潛伏期內（4月9日至4月12日）與親友到過越南，由於當地正爆發麻疹，而病人在香港沒有接觸麻疹感染者，故此列為外地輸入個案。

初步資料顯示，病人並非在本港出生，但據她提供的資料，曾經在其出生地接種麻疹疫苗。她是一名機艙服務員，但與早前出現的機場群組個案並無任何關連。她未曾接觸任何飛機維修保養人員，其工作地點亦沒有與任何機場個案有重疊。她於傳染期內（即4月18日起）不曾上班，沒有接觸乘客或同事。

她有一名家居接觸者，與另外10名親友一同到越南。中心已聯絡病人曾到訪的私家診所，以找出密切接觸者和是否涉及高危人士。暫時有27名曾跟病人同時段身處同一私家診所的人士被列為密切接觸者。上述人士目前都沒有出現病徵。中心會對他們進行醫學監察和繼續調查這宗外地傳入個案。