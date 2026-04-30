麻疹｜14個月大男嬰赴巴基斯坦三個月後感染　95人列密切接觸者

一名14個月大男嬰到過巴基斯坦近三個月後回港確診感染麻疹，目前仍然留醫，情況穩定，衞生防護中心將他列為外地輸入個案。



中心今日（30日）公布，男嬰在傳染期內曾到過九龍城母嬰健康院、一所私家診所及廣華醫院急症室，中心正找出密切接觸者及調查是否涉及高危人士。截至今日下午四時，中心將95人列為密切接觸者，會繼續對他們進行醫學監察。



一名14個月大男嬰到過巴基斯坦近三個月後回港確診感染麻疹，發病期內到過廣華醫院急症室。（資料圖片）

男嬰上周五病發當日接種第一劑麻疹疫苗

個案涉及一名過往健康良好的14個月大男嬰，他在上周五（22日）起出現發燒，並於本周二（26日）出疹，周三（27日）被帶到私家診所求醫。他周四（28日）出現咳嗽、流鼻水及眼睛紅腫，被帶往廣華醫院急症室，需留院接受隔離治療。其臨床樣本證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。病人目前仍然留醫，情況穩定。

病人於1月19日隨父母到過巴基斯坦，4月17日回港。流行病學調查顯示，病人於病發當日（22日）接種第一劑麻疹疫苗，惟疫苗一般在接種後十四日後才產生足夠抗體保護，且病人仍未適齡接種第二劑麻疹疫苗，因此病人對麻疹未有免疫力。

兩名家居接觸者樣本對麻疹病毒呈陰性反應

由於巴基斯坦的麻疹疫情持續，而病人在香港沒有接觸麻疹感染者，故此中心將他列為外地輸入個案。他的兩名家居接觸者亦出現輕微上呼吸道病徵，中心已安排他們進行檢測，兩人的臨床樣本證實對麻疹病毒核酸檢測呈陰性反應。

男嬰傳染期曾到九龍城母嬰健康院、一所私家診所及廣華醫院急症室

病人在4月22日、27日及28日分別到過九龍城母嬰健康院、一所私家診所及廣華醫院急症室。中心正找出密切接觸者及調查是否涉及高危人士。截至今日下午四時，共有95人被列為密切接觸者。中心會繼續對密切接觸者進行醫學監察。

衞生防護中心今日（30日）繼續在機場為合資格機場員工免費接種麻疹疫苗。（政府新聞處圖片）

衞生防護中心今日（30日）繼續在機場為合資格機場員工免費接種麻疹疫苗。（政府新聞處圖片）

另一方面，早前三名機場後勤員工感染麻疹個案群組，中心繼續在機場為合資格機場員工免費接種麻疹疫苗，暫時沒發現該群組的密切接觸者之間出現進一步傳播。