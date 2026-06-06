Mo爸李盛林牧師離世｜安息禮今舉行逾百市民到場　阿MO留醫缺席

【阿Mo /Mo爸 / 李盛林】2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重大型屏幕墮下事故至今，受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在康復治療，其父親李盛林牧師自此一直透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度，惟李牧師近月身體抱恙，至4月25日不治離世，享年71歲。



李盛林的安息禮今早（6日）於尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉辦，直播區內有逾百市民到場悼念，另有不少團體送贈花牌，包括ViuTv公司MakerVille。



李盛林牧師的安息禮今日於九龍尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉行。（葉志明攝）

阿MO留醫治療 預錄影片回顧爸爸生平

李盛林的安息禮今早10時30分於尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉辦，由陳謳明大主教主禮。典禮儀式包括講道、讀經、頌唱詩歌，以及由李盛林家人李嘉欣、李啟旻及李啟言（Mo）講述李盛林生平等。不過，有工作人員向公眾表示，阿Mo因仍在醫院治療，今日不會出席，將播放其預先拍攝的影片回顧爸爸生平。

李盛林牧師的安息禮今日於九龍尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉行。（葉志明攝）

李盛林牧師的安息禮今日於九龍尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉行。（葉志明攝）

MakerVille送上花牌 陳茂波、莊梅岩到場

約早上10時，家屬親友及市民陸續進場，財政司司長陳茂波、立法會議員管浩鳴、劇作家莊梅岩等人亦有出席。市民進入專為公眾而設的直播區悼念李牧師，典禮開始前約有九成滿座。公眾區的螢幕持續播放李盛林牧師的生平片段，氣氛低沉，不時傳出哭泣聲音，有市民邊看影片邊流淚。另外有不少團體贈送花牌，包括ViuTv公司MakerVille。