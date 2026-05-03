李盛林牧師離世｜阿Mo兄長：父以血肉之軀建堤壩助家人擋洪水

MIRROR紅館演唱會嚴重事故舞蹈員李啟言（阿Mo）的父親李盛林牧師於4月底突然離世，不少教友均感到傷心難過。李牧師的家人今（5月3日）再發代筆信，李的長子在信中提到，以往每次見到父親的時候，對方都將心思及時間放在他們身上，故從未覺得他「有咁多野要做」；至父親離世後，才察覺「佢呢個血肉之軀所建成嘅堤霸（壩）係幫我地擋咗幾多嘅洪水......」



李盛林牧師一直透過代禱信，向外界交代兒子阿Mo的康復進度，他在2026年4月25日離世。（李啟言IG圖片）

Mo爸李盛林牧師生前每天都會唸經文給兒子聽。（羅乃萱Facebook圖片）

2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重大型屏幕墮下事故至今，受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在康復治療，其父親李盛林牧師一直透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度。自死訊公布後，不少教友均慨嘆惋惜。

李牧師長子：從來都不覺得父親有這麼多事件要做

李盛林的教友羅乃萱今晚在Facebook發布一封來自李家的代筆信，李牧師長子及女兒均有表露心聲。長子說：「每次見到佢，佢都係花心思時間俾（畀）我地（哋），喺我地（哋）面前從來都唔覺得佢有咁多野（嘢）要做，到佢走咗先知原來佢呢個血肉之軀所建成嘅堤霸（壩）係幫我地擋咗幾多嘅洪水......」

李盛林牧師生前的全家幅。（羅乃萱Facebook圖片）

李牧師女兒：看看每件物件 不斷記起和爸爸美好回憶

李盛林牧師的女兒說：「現在家執緊少少野（嘢），但係看看每件物件，不斷記起和爸爸美好既回憶。同埋想起佢為每位家人貼心送上既溫暖, 佢好細心地（哋）了解我地既需要……昨日也想起摩西俾神接走，覺得天父好似唔想爸爸受太多既苦，所以好快就接走爸爸。」

他們表示，面對父親離世的哀慟，同時又要接棒承擔照顧病患中弟弟阿Mo的長期重任，知道所承受的壓力是極其巨大且多面與多層次的，形容這不僅是體力的消耗，更是心靈與信仰的試煉。