李盛林牧師離世｜長子發代禱信稱悲痛難捨　願承擔交代Mo康復進度

【李盛林牧師/阿mo/mo爸爸/李盛林/李啟言/牧職神學院】2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重大型屏幕墮下事故至今，受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在康復治療，其父親李盛林牧師一直透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度。牧職神學院昨日（25日）公布李盛林牧師離世噩耗，令不少教友感到悲痛和難過。



李盛林牧師長子今（26日）代爸爸發出代禱信，指「帶着悲痛難捨，我們要跟這位好丈夫好爸爸好好盟友說天家再見」，並指爸爸愛妻兒孫無微不至的關懷照顧，對同工同道的砥礪支持，對普世信仰的深度詮釋等，都成為效法的榜樣。信中亦提及，李牧師的三名子女願意繼續承擔代禱信的責任，將阿Mo的最新消息告訴大家。



羅乃萱指，照片的經文詩篇23篇是Mo受傷時，Mo爸每天都會唸給兒子聽的經文。（羅乃萱Facebook圖片）

李盛林牧師過去三年多以來，一直準時發出代禱信，向外界交代兒子的康復進度，直至今年三月首次不準時，解釋因二月中疑檢查出慢性心血管病，更感嘆「不確定自己能陪兒子走多長的路」。至4月19日，他發表最後一封代禱信，附上一張「打豆」抽血的相片，並透露因嘔吐及發燒入院。

自死訊公布後，不少教友均慨嘆惋惜。李盛林的教友羅乃萱今晚在Facebook發布一封來自李盛林長子的代筆信，指「帶着悲痛難捨，我們要跟這位好丈夫好爸爸好好盟友說天家再見」。他說，深信此刻的李牧師，正與他一直忠心服事的主同在，並指他對神話語的嚴謹，宣講信息時堅定不移的信，愛妻兒孫無微不至的關懷照顧，對同工同道的砥礪支持，對普世信仰的深度詮釋等，都成為效法的榜樣。

李盛林牧師一直透過代禱信，向外界交代兒子阿Mo的康復進度，他在2026年4月25日離世。（李啟言IG圖片）

信中提及，雖然李牧師已離去，但他的三名子女願意繼續承擔代禱信的責任，希望將阿Mo的最新消息告訴大家，亦期望大家繼續為阿Mo的康復禱告。代禱信仍然繼續發出，每兩星期發出一次。

阿Mo的Instagram頭像換上年兒時與父親的合照。（IG截圖）

信中亦提到，阿Mo目前的右手駕駛輪椅的目標已經大致完成，已經可以利用肩膊以及胸背的肌肉將手托在手柄上前後左右小幅度移動。接下來將邁向左手駕駛的訓練、以及右手的手臂抬起，分別是前臂和整個手臂，難度提升了不少，但Mo和治療師都認為目前進展良好。