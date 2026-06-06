Save Lily︱Danny父母入境處成功為子領出世紙：唔驚我哋係拐帶啦

今日（6日）早上，男嬰Danny父母曾先生及關女士到將軍澳入境處總部，為兒子Danny登記出生資料及申請出世紙。上午11時半左右，二人離開時面帶笑容，向記者出示Danny的出世紙。Danny父親笑說現在心情如釋重負：「真係好開心，因為等咗好耐，由寄表格到攞到。依家知道我哋同Danny有血緣關係，唔擔心我哋有拐帶的情況啦！」



二人離開時，向記者出示Danny的出世紙。（黃偉民攝）

Danny父親在場笑稱：「無論香港定世界各地，在家分娩的家長都係少數，預見係比想像困難。無諗過得到咁多巿民傳媒的關注，有少少出咗意料。」

二人向記者出示Danny的出世紙。（黃偉民攝）

Danny父母曾先生及關女士。（黃偉民攝）

關女士在香港在家分娩誕下幼子Danny，但二人一直DNA樣本作對比以證與Danny關係，令Danny遲遲未能申請出世紙。周二（2日）二人因涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，現正獲准保釋 。翌日（3日），警方、入境處及社署舉行記者會，指二人同意抽取DNA樣本與Danny作比對。至周四（4日）消息指，兩人提供的DNA樣本，經測試後證實與Danny具血緣關係。