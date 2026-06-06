今日新聞8分鐘｜父子不忿抄牌與警推撞被捕｜SaveDanny領出世紙

九巴上非禮｜65歲五金銷售員非禮前座中三女生 警拒絕讓其保釋

網上昨日（5日）流傳一段影片，直擊一名男乘客在九巴上層座位，伸手到前座，涉嫌摸胸非禮女學生。警方接報後於同日晚上在港珠澳大橋香港入境口岸以涉嫌「非禮」拘捕該名65歲姓胡本地男子。警方今日（6日）在記者會上指，受害人為中三學生，當時正放學搭乘巴士回家，由於受驚沒有立即報警。警方經調查，拒絕讓被捕人保釋，將直接落訴起控相關罪名。

Save Lily︱Danny父母入境處成功為子領出世紙：唔驚我哋係拐帶啦

今日（6日）早上，男嬰Danny父母曾先生及關女士到將軍澳入境處總部，為兒子Danny登記出生資料及申請出世紙。上午11時半左右，二人離開時面帶笑容，向記者出示Danny的出世紙。Danny父親笑說現在心情如釋重負：「真係好開心，因為等咗好耐，由寄表格到攞到。依家知道我哋同Danny有血緣關係，唔擔心我哋有拐帶的情況啦！」

西九龍一帶Tesla瘋駕 撞警車共3車1警傷 司機遭截停涉販毒被捕

網上流傳一條影片，顯示一輛白色Tesla私家車停在左線、燈號面前，前方有另一輛私家車，後方則有一輛小巴，左線和右線之間是雙白線，右線則有兩輛警車擋住去路，其中一輛警車更越過前方白線，Tesla多次駛前駛後，撞向右線一輛警車、前方私家車和後方小巴，明顯想突圍而出，多名警員已經下車，一邊喝令對方停止，一邊閃避，防止被撞到，Tesla扭盡越過雙白線，撞向水馬後掉頭逆線駕駛離開。

據了解，事件發生在本周五（5日）晚上大約10時06分，西九龍交通部人員在紅磡道往尖沙咀方向近德康街發現該輛Tesla橫越雙白線，警員要求對方停車，惟Tesla未有按指示停下，並沿公主道往旺角方向駛離，警員於是展開追截，Tesla司機在基堤道和界限街一帶瘋狂駕駛，影片發生在基堤道近界限街往太子道西方向，Tesla拒絕合作突圍而出，逆線往園圃街方向繼續逃去。

警方在區內一帶追查其下落，見到Tesla駛入土瓜灣崇安街23號一棟住宅大廈的停車場，於是截停Tesla和制服26歲朱姓男司機，當時車內沒有乘客，警員在車內檢獲26粒懷疑依托咪酯，朱男報稱住在上址，懷疑承認曾服食依托咪酯，涉嫌「狂亂駕駛」及「販運危險藥物」罪名被捕，他現正被扣留調查。案件交由九龍城警區反三合會行動組跟進。

事件中，有兩人受傷，分別是一名男警務人員手部受傷，另一名33歲朱姓捱撞私家車司機頸部受傷，清醒由救護車送往廣華醫院接受治理。

牛頭角父子疑不忿抄牌 與警口角推撞 同涉阻差辦公被捕

牛頭角今日（5日）發生警民衝突，有貨車男司機及跟車的兒子與警員懷疑因「抄牌」爭執，雙方先發生口角，其後發生身體碰撞，其間有人不斷「爆粗」喝罵警員，並手持手機拍攝，更一度將身分證掟落地、挑釁警員道「執啦！」

最終父子均涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕，兒子另涉「公眾地方內擾亂秩序行為」罪名。事件中，兩名警員擦傷手腳，父親受輕傷，送往不同醫院接受治理。

世界盃｜半班同學課室睇波賭錢買外圍 中四男生輸外圍偷母錢抱憾

四年一度世界盃2026即將於香港時間6月12日開鑼，每屆世盃，外圍非法賭博活動對青少年的影響也惹關注。世盃開鑼前夕，有社工分享個案指外圍賭博已入侵校園，一個其接觸的個案，一名本身為學校足球校隊成員的中四男學生，受到同輩教唆而接觸外圍賭網，自恃熟悉足球而賭波，其後更為追求刺激「轉戰」節奏極快的線上百家樂，結果欠下債項，只能四出借錢及偷取單親母親數萬元。

賭錢一事最終東窗事發，母親大失所望，男生更被學校記小過，校隊成員身份及代表資格亦被暫停，抱憾錯過學界賽事。學校積極介入跟進後，揭發原來早已有半班學生在課室播球賽，集體投注外圍，反映外圍賭博已嚴重滲透學生圈子。

李盛林安息禮｜憶父1368日無怨言陪伴 MO：盡所有力量延續你一生

【阿Mo /Mo爸 / 李盛林】近四年前因MIRROR紅館演唱會墮屏幕事故受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父李盛林牧師今年4月25日因病離世，享年71歲，安息禮於今早（6日）在尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉行。典禮上有4位親友回憶李盛林牧師生平，包括子女李嘉欣、李啟旻、李啟言（阿Mo）及宏恩基督教學院校長崔康常。

阿MO今日因仍在醫院接受治療，未能親身到場，但透過預錄影片悼念父親。他在影片憶述父親意外後1368日，均毫無怨言陪伴，「只要我一轉身，你永遠都在」。他感謝父親為其康復及治療四處奔波，稱會盡所有力量努力康復，實現父親的心願，「去延續你一生」。

旺角上空疑現火流星 天文台：亮度、形態及移動速度吻合

有市民今日（5日）凌晨3時半左右，拍攝到在旺角西南方上空有一顆發光物體急速穿過雲層，劃過夜空。天文台指，影片中在天空急速飛過的發光物體，其亮度、形態及移動速度跟典型的「火流星」吻合。

科威特機場遭無人機襲擊1死逾60傷 現場影片曝光 爆巨大火球

科威特機場6月3日遭無人機攻擊，造成1人死亡、逾60人受傷，政府方面4日發放遇襲影片，顯示現場出現巨大火球，黑煙衝天。科威特批評是伊朗所為。