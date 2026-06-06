李盛林安息禮｜憶父1368日無怨言陪伴　MO：盡所有力量延續你一生

【阿Mo /Mo爸 / 李盛林】近四年前因MIRROR紅館演唱會墮屏幕事故受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父李盛林牧師今年4月25日因病離世，享年71歲，安息禮於今早（6日）在尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉行。



阿MO今日因仍在醫院接受治療，未能如期出席，但透過預錄影片悼念父親。他在影片憶述父親意外後1368日，均毫無怨言陪伴，「只要我一轉身，你永遠都在」。他感謝父親為其康復及治療四處奔波，稱會盡所有力量努力康復，實現父親的心願，「去延續你一生」。



你用顫抖又堅定嘅手，喺紙巾上寫低啟言加油，你的一筆一劃都在提醒著我不可以放棄。 阿MO

李啟言（阿Mo）父親李盛林牧師今年4月25日因病離世，享年71歲，其安息禮今早（6日）於尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉辦。（黃寶瑩攝）

我會盡我所有的力量去實現這個心願 ，去延續你一生。 阿MO

李啟言（阿Mo）父親李盛林牧師今年4月25日因病離世，享年71歲，其安息禮今早（6日）於尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉辦。（黃寶瑩攝）

李盛林病塌上以紙巾寫低啟言加油 阿MO稱提醒不放棄

阿MO因仍在醫院治療，今早未能如期出席父親李盛林的安息禮，透過一段約長6分鐘的預錄影片悼念父親。影片內容為手寫字片段，畫面為白色底、黑色字，並由阿MO以旁白方式讀出。

李盛林在3月時的代禱信已透露，因檢查出患有慢性心血管病，亦錯更感嘆「不確定自己能陪兒子走多長的路」。阿MO提到，兩個月前，「你用顫抖又堅定嘅手，喺紙巾上寫低啟言加油，你的一筆一劃都在提醒著我不可以放棄，因為我知道你比起我自己還要更加希望見到我重新自主生活的那一天。」

他憶述，自意外後整整1368日，父親從來都無怨言，「每次小至每一次繁瑣的治療和檢查，只要我一轉身，你永遠都在。只要我找到一絲康復的希望，你就不辭勞苦地四處奔波聯絡，甚至跨越不同的國家，用盡你所有的辦法，都只是為了令我少受一點苦。」

他說，「爸爸我愛你，希望我們在天間相聚的那一天，我可以站在這裡擁抱你」，又指會繼續以父親留給自己的勇氣努力地康復，「我會盡我所有的力量去實現這個心願 ，去延續你一生， 用愛寫下的信心和見證，這個是我作為兒子能夠送給你最好的禮物。」

李啟言（阿Mo）父親李盛林牧師今年4月25日因病離世，享年71歲，其安息禮今早（6日）於尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉辦。（黃寶瑩攝）

阿MO發生意外後 李盛林長女指父每日製影片鼓勵家人

影片播放期間有出席市民飲泣及抹眼淚。李盛林女兒李嘉欣則分享指，即使在阿MO遭遇意外後，父親仍然每日在家庭群組中製作信仰影片鼓勵家人，她亦受父親啟發，創作了一首歌《我的幫助從你來/life up my eyes》，她在分享後演唱該首歌曲。