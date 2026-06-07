方圓百米9間茶餐廳終「滴血」　西環蛇竇茶記6.15結業：環境困難

堅尼地城近年成為內地旅客打卡勝地，區內茶餐廳亦越開越多，競爭激烈下相繼有經營者結業。疫情期間開業的蛇竇茶記堅尼地城分店表示，因「經營環境困難」，該店將於6月15日結業。



翻查資料，蛇竇茶記方圓百米內，曾一度有高達九間茶餐廳。蛇竇所在的街巷，便有三間相連舖位同是茶餐廳。



蛇竇茶記堅尼地城分店表示，因「經營環境困難」，將於6月15日結業。（林遠航攝）

蛇竇所在的街巷，有三間相連舖位同是茶餐廳。（林遠航攝）

蛇竇茶記堅尼地城分店表示，因「經營環境困難」，將於6月15日結業。（林遠航攝）

2022年中在堅尼地城美菲閣開設分店的蛇竇茶記早前在店內貼出告示，稱因為經營環境困難，該店決定於本月15日結束營業，「多謝咁多位街坊的幫襯，後會有期」。

近年堅尼地城人流較以往增長不少，地鐵站附近不少舖位都轉為經營食肆，競爭激烈。疫情期間，多間茶餐廳先後開業。記者統計，2022年初，以蛇竇茶記舖位上一手租客敏華冰室為中心，其方圓百米僅得四間茶餐廳，惟至去年中，數字翻倍到九間，直至其中一間在今年初結業，數字才開始回落。而蛇竇所在的街巷，便有三間相連舖位同是茶餐廳。