今日新聞8分鐘｜宏福苑宏業等人被控誤殺｜夏蘭特王老吉廣告瘋傳

富泰邨「風火輪」疑充電起火 母與幼子曾被困 長子逃出手受傷

屯門發生火警。今日（10日）凌晨約4時19分，警方接獲富泰邨仁泰樓一名女住戶報案，指屋內一輛俗稱「風火輪」的電動單輪車於充電期間冒煙起火，她和兒子被困，需要消防協助離開。

消防接報到場救出2人，15分鐘後將火救熄，經初步調查後，相信該部電動單輪車的電池起火，案件不涉刑事成分。事件中，女戶主和22歲長子分別吸入濃煙不適和手部受傷，清醒由救護車送院，大廈約80名居民自行疏散到樓下位置暫避。

粉嶺新運路電單車疑失控自炒 男司機昏迷送院搶救後不治

粉嶺發生一宗致命車禍。今日（9日）下午約5時03分，一名男司機駕駛一輛電單車，沿新運路往上水方向前進。駛經新運路73號、近粉嶺游泳池對開一處行人天橋底時，懷疑失控自炒，64歲姓賀男司機身體多處受傷。據報事主一度被壓在電單車下，由救援人員到場將他救出，惟他當時已陷昏迷，由救護車送往北區醫院搶救，延至下午5時55分證實不治。

太子基隆街地盤 61歲工人暈倒跌在工作台 送院搶救不治

今日（10日）中午11時50分，太子基隆街15號一個私人住宅大廈地盤，據報一名工人在3樓的工作台工作期間墮下。

宏福苑火｜宏業鴻毅董事等7人共被控25罪 當中3人涉洗黑錢4000萬

大埔宏福苑大火，警方及廉署成立的聯合調查小組經深入調查及向律政司索取法律意見後，今日（10日）落案起訴7名人士及兩間公司合共25項控罪，涉及誤殺、串謀詐騙、「洗黑錢」、企圖妨礙司法公正，以及逃稅。調查小組今日下午將就全面調查大火成因及該屋苑大維修工程懷疑涉及貪污等事宜的最新進展會見傳媒。

《香港01》屆時會轉播警方直播。被告7人包括鴻毅董事黃俠然、總承建商宏業董事侯華健、何建業、鴻毅註冊檢驗人員吳躍、鴻毅相關人士洪國偉，以及鍾素芬、李敏。

夏蘭特上傳影片講普通話公布代言王老吉 洗腦廣告歌熱傳｜有片

英超曼城隊的挪威球員夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）6月8日在個人Instagram帳號發布短片，正式宣布成為中國涼茶品牌王老吉國際品牌WALOVI的全球代言人。片中他以普通話向球迷問好，更親口說出「怕上火，喝王老吉」的經典廣告語，令不少球迷驚訝誤以為是AI生成。

SK會長陪黃仁勳發零食 神情嚴肅扔拋給粉絲 遭批敷衍｜有片

英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳近日訪問韓國，與韓國科技巨頭展開頂層產業交流，6月5日晚間與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨，以及NAVER創辦人兼董事長李海珍等餐敘，現場吸引大批粉絲與媒體守候。不過，黃仁勳隨後與SK集團會長崔泰源發送零食時，因將零食直接丟向粉絲，引起部分韓國網友不滿。

日本宇都宮市100KG熊翻過圍欄闖入民居 警方用麻醉槍制伏｜有片

在日本栃木縣首府宇都宮市，一場持續數日的獵熊行動於6月9日（周二）結束。最終，這頭重達100公斤的黑熊被麻醉槍擊中後被捕獲，緩解了當地居民的恐慌。從電視台的影片可見，黑熊體型龐大，需要五個人才能將它抬上貨車運走。

蔡一鳳向黃有龍追逾億 蔡母指家族生意太龐大 數千萬轉帳沒記錄

亞視前執行董事盛品儒妻子蔡一鳳，向影星趙薇前夫黃有龍追討逾億元債款利息案，今（9日）在高等法院續審。蔡一鳳母親供稱，她稱與黃有龍的交易，由其女兒處理，辯方指黃曾還款，並追問蔡母相關的轉帳紀錄時，蔡母稱其家族生意太龐大，數千萬元的轉帳沒作記錄。

黃有龍的助手亦有出庭作供，他稱曾應黃指示發出3張空白支票，並稱該些支票只作「認帳」，不可兌現。他後來得知有人拿去兌現，並被銀行彈票，他聞言感到很荒謬。

公務員加薪有顧宏福火市民感受？楊何蓓茵：理解對公僕有不同睇法

行政會議通過建議全體公務員劃一加薪2%的方案，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（10日）強調公務員薪酬調整「冇一個方程式」，行會是按既定六大因素考慮，並沒有「搬龍門」。她又指，過去一年公務員表現積極盡責，付出很大努力，加上私人市場普遍有加薪、本港長遠經濟向好、財政狀況有所改善且通脹溫和，為維持團隊士氣，今年理應加薪。