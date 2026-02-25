財政預算案｜推光影巡禮全新表演　「幻彩詠香江」22年歷史告終

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波今日（25日）發表新一份《財政預算案》，他提到去年訪港旅客人次上升12%，來年政府會向旅發局撥款16.6億元，加強向具潛力的客源市場推廣，包括廣東省以外的內地城市，以及東盟、中東等新興市場，吸引更多過夜旅客。另外，政府亦將向「保育歷史建築基金」增撥十億元。



他亦提到，繼去年「光影匯．中環」大型3D光影廣受歡迎，旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，在全年不同日子和地方舉行；意味這項有22年歷史、極具代表性的聲光秀將劃上句號。



去年「光影匯．中環」大型3D光影。（旅發局提供）

「幻彩詠香江」。（資料圖片／旅發局）

陳茂波指，去年訪港旅客人次上升12%，為相關行業創造商機及就業機會，來年政府會向旅遊發展局撥款16.6億元。

他指，旅發局將加大旗艦活動的規模及宣傳、引入新亮點、延長活動時間，並推出更多特色節慶活動，凸顯香港薈萃中西的吸引力；而繼去年「光影匯．中環」大型3D光影廣受歡迎，旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」。

吸引高端過夜客羣 包括東盟、中東等新興市場

陳茂波亦指，旅發局將加強向具潛力的客源市場推廣，包括廣東省以外的內地城市，以及東盟、中東等新興市場，吸引更多過夜旅客；政府亦會積極推動更多各類型的會議、展覽及獎勵旅遊在港舉行。

另外，去年訪港郵輪達189航次，按年增加26%；旅發局會進一步吸引更多國際郵輪將香港納入行程。政府亦會繼續深化與大灣區及內地其他省市的旅遊協作，並與航空公司探討推出「一程多站」行程，吸引更多海外旅客到訪香港及內地。

向「保育歷史建築基金」增撥十億

陳茂波亦指，政府已推展了24個保育項目，當中四個更獲得國際獎項，並為80多幢私人歷史建築的維修提供資助。政府將向「保育歷史建築基金」增撥十億元，以繼續推動相關工作。

旅遊發展局主席林建岳衷心感謝政府對旅遊業發展和旅發局工作的持續大力支持。他表示，旅發局將善用政府撥予資源，與業界及各界夥伴合作，全力吸引高增值過夜旅客訪港，並致力鼓勵旅客延長留港時間及增加消費，提升旅客對香港的體驗，吸引他們一訪再訪，讓各行各業也能從中受惠，以進一步鞏固旅遊業對本港社會及經濟的貢獻。

旅發局稱會運用政府撥出的資源積極透過多元化客源市場投資，開拓新客群，全力吸引高增值過夜旅客；同時持續支持旅遊及相關業界長遠發展，包括大力推動會議、展覽及獎勵旅遊和郵輪旅遊、推廣大灣區旅遊品牌及「一程多站」行程等，同創商機；並會加強全球宣傳推廣以展現香港獨有體驗，以及提升大型盛事規模與吸引力，從而突顯香港優勢，鞏固香港旅遊競爭力。

