財政預算案｜光影巡禮取代幻彩詠香江　網民憂浪費　倡這招吸遊客

【財政預算案2026／幻彩詠香江／光影巡禮】財政司司長陳茂波於2月25日公布新一份《財政預算案》，提到來年將向旅發局撥款16.6億元，加大旗艦活動的規模及宣傳，提升香港旅遊吸引力。其中旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，在全年不同日子和地方舉行，意味從2004起舉辦、已有22年歷史的「幻彩詠香江」將畫上句號。



事件引來關注，有網民希望新措施有助吸引更多遊客和人流，帶旺經濟，但也有網民不滿撥款未有用於市民身上，指出「呢啲錢係有景嘅時候花㗎，10幾億要花都派畀啲窮苦大眾喇」、「香港人連基本生活都極困難，何來會娛樂」，又提議「用16億資助番啲人裝霓虹招牌好過啦，遊客係想睇80、90年代嘅香港呀」。



從2004起舉辦、已有22年歷史的「幻彩詠香江」將畫上句號。（資料圖片／旅發局）

陳茂波提到，去年訪港旅客人次上升12%，為相關行業創造商機及就業機會，來年將向旅發局撥款16.6億元，旅發局將加大旗艦活動的規模及宣傳、引入新亮點、延長活動時間，並推出更多特色節慶活動，凸顯香港薈萃中西的吸引力。

旅發局獲撥款16.6億 光影巡禮取代幻彩詠香江

陳茂波指出，繼去年「光影匯．中環」大型3D光影廣受歡迎，旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，在全年不同日子和地方舉行。

去年「光影匯．中環」大型3D光影。（旅發局提供）

網民建議裝霓虹燈招牌：遊客想睇舊香港

「幻彩詠香江」走進歷史及大額撥款引來網民熱議，有網民希望新措施有助吸引更多遊客和人流，令經濟更蓬勃，但也有網民批評「嘥X氣，都幫唔到普羅大眾」、「咁X有錢，唔見佢派消費券」，又關注會否舉辦無人機表演，「有冇無人機同機械人㗎？冇嘅話我唔睇㗎」。

有網民認為霓虹燈招牌更有香港特色、更吸引遊客，「用16億資助返啲人裝霓虹招牌好過啦，班遊客係想睇80、90年代嘅香港呀」、「幻彩、無人機表演度度都有又無特別，根本係浪費金錢畀人賺，不如彌敦道起返晒突出嚟嘅招牌，盡可能保留返晒以前有嘅嘢，你睇啲去邊度打卡就知咩嘢吸引佢哋，遊客想睇嘅係東方色彩嘅香港，唔係東莞色彩嘅香港」。