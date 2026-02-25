財政預算案｜幻彩詠香江將變什麼？消息：光影巡禮唔會365日都有

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波今日（25日）發表新一份《財政預算案》，當中提到旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，在全年不同日子和地方舉行；意味這項有22年歷史、極具代表性的聲光秀將劃上句號。



政府消息人士表示，政府於2024年起研究如何優化「幻彩詠香江」，但「維港兩岸已經好靚、好光」，相信使用燈光演出「未必有好多變化」。政府初步構思是延續旅發局去年聖誕節於中環的「光影匯．中環」3D光影匯演，亦會研究利用尖沙咀的建築物舉辦光影匯演。



消息人士表示「幻彩詠香江」今年內結束，隨之取代的光影巡禮「唔會一年365日都有」，可能某段日子在某區上演。



去年「光影匯．中環」大型3D光影。（旅發局提供）

「幻彩詠香江」。（資料圖片／旅發局）

取代「幻彩詠香江」新表演會在有特色地方長期舉行 令周邊商戶受惠

茂波表示，來年將向旅發局撥款16.6億元，而繼去年「光影匯．中環」大型3D光影廣受歡迎，旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，在全年不同日子和地方舉行。政府消息人士透露，新表演將於今年稍後時間逐步推出，除了會在主要節慶推出，亦會在有特色的地方長期舉行，以吸引旅客來港，同時令周邊商戶受惠。

「幻彩詠香江」自2004年起舉辦，至今已22年。消息人士表示，政府於2024年起研究如何優化「幻彩詠香江」，但「維港兩岸已經好靚、好光」，相信使用燈光演出「未必有好多變化」。

政府初步構思，延續旅發局去年聖誕節於中環的「光影匯．中環」3D光影匯演，以及移師到尖沙咀的建築物。旅發局亦會研究於多個地點舉辦光影匯演，令商戶受惠，但同時不影響民居，詳情有待旅發局公布。

政府消息人士表示「幻彩詠香江」今年內結束，隨之取代的光影巡禮「唔會一年365日都有」，可能某段日子在某區日日上演。

