Save Lily父母願簽擔保適當照料盼接回Danny　終肯驗DNA是妥協？

【Save Lily事件｜Save Lily香港】Save Lily事件演變成社會關注一對「非常父母」在家分娩的兒子Danny福祉。因涉疏忽照顧兒童被捕的Danny父母曾先生及關小姐周三晚（11日）接受《香港01》訪問稱，「不能後悔」當初拒交DNA決定，後因被警方拘捕、Danny遭申請保護令等因素令情況有變，沒法堅持下便要妥協。



二人表示，目前被瑞典強制接管照顧的Lily，其寄養家庭入稟申請轉移撫養權，理由是她寄養滿兩年，與寄養家庭產生感情。關小姐形容Danny事件是「好的開端」，讓他們有機會接Lily回港，她憶述過往與瑞典及香港部門交涉情況陷入膠着，「有Danny在時候，所有事突然之間郁動，與其說是不是犧牲（Danny），不如說是一種合作，是一家人的合作。」



曾先生及關小姐周三（10日）接受《香港01》訪問表示，因被警方拘捕、Danny遭申請保護令等因素，沒辦法堅持，只好接受檢測DNA。（任葆穎攝）

曾先生與關小姐的幼子Danny同樣在家中誕生。（資料圖片/黃學潤攝）

指Danny身體狀況良好 無需特別醫療照顧

法庭早前已批出保護令，並指示將Danny送往收容所照顧。曾先生表示，社工允許他們周三到醫院陪同Danny覆診，就其視力聽力、心肺功能等作檢查，證實他身體狀況良好，無需特別醫療照顧。他說，稍後會預約母嬰健康院作常規檢查，月內至三個月內有第二次覆診。

二人憶述，相隔一周後再見到Danny，初見面時彼此有隔膜，估計因嬰兒記憶不深，直至關小姐餵哺母乳，Danny顯得安靜和放鬆，很快睡着，「嗰種好親密嘅感覺返返嚟，唔會忘記。」

曾先生與關小姐稱幼子Danny，今年初在香港於家中自然分娩誕生。（黃學潤攝）

關小姐形容Danny的眼白沒有發黃，胃口沒有問題，並非網民所指的患有黃疸病。（黃學潤攝）

月底再上庭 稱願意簽署擔保證明書接Danny回家

下午他們亦到訪收容所探訪，曾先生稱當時房內有5至6名護理員及社工，Danny並不感到害怕，也會對職員微笑。他說不擔心收容所的照料，但指Danny出生開始便吃母乳，擔心若雙方每星期只有不多於一小時會面，他會不習慣配方奶，失去與母親的親密連結，正向社工爭取更多見面機會，但明白收容所的執行困難。

曾表示，月底會再就保護令一事上庭，他認為暫時情況正面樂觀，因已證明雙方血緣關係，Danny健康狀況又良好。他表示，今個星期內將會有社署職員家訪，評估家庭環境是否適合Danny。屆時若法庭仍然頒授保護令，但允許Danny回家，他樂意簽署擔保證明書，證明他們會向兒子提供適當照料和醫療檢查，有信心能接回Danny，只是時間問題。

「Save Lily」事件持續發酵，引得網民的大量關注。（香港01記者攝）

關小姐誕下的3名兒女全都採用母乳餵哺。（黃學潤攝）

不能後悔無早交DNA：不是每次說兒童權益至上 父母私隱權就不用

事件源於二人在家分娩Danny後，向入境處申請出世紙，但一直未能提交證據證明血緣關係，並以私隱、宗教原因拒交DNA，及後二人涉疏忽照顧兒童被捕，最終同意接受DNA檢測。

被問為何改變想法，二人稱當時警方引用警察條例，一名警司級或以上的警員可強制採集DNA，由於情況緊急，同時在旁警員勸導他們允許政府將DNA發送給瑞典當局，故同意交出DNA。

被問若及早交DNA便不會引起軒然大波？二人形容，不能後悔當初決定，入境處亦應制定索取DNA指引，確保遵從私隱專員公署指引，「不是每次都說兒童權益至上，父母的私隱權就不用了。」他強調，私隱權不會凌駕兒童權利，折衷方法是入境處提供類似「行街紙」的臨時證明。

有些事都要作出妥協，不可以堅持到天荒地老，政府刑事檢控我，還有民事保護令，如果我不交（DNA），我繼續被拘留，很多很多原因，情況改變了，當你發現沒法再去堅持的時候，都要妥協。 曾先生

關小姐：冀港府就Danny申請保護令 令瑞典當局「釋懷」

關小姐形容，今次事件是「好的開端」，可能有機會接Lily回港。她引述瑞典社福局曾擔憂Lily回港後無人接手保護，倘港府現時都能以合法手段就Danny申請保護令，相信或令瑞典當局「釋懷」。她又憶述，Lily事件後一直與瑞典和香港部門交涉，惟對方不斷「兜圈」，未能辦理特區護照或處理出生登記，情況陷入膠着，直至現在才覺得情況改善。

有Danny在的時候，反而是所有的突然之間郁動，與其說是不是犧牲（Danny），不如反過來說是一種合作，是一家人的合作。 關小姐

二人又認為，事情源於政府未有提供清晰的「在家分娩」指引，「我的感覺就是在家分娩是合法，但是政府就會用了其他，譬如說疏忽照顧，就會用刑事的手段去拘捕我們。」

曾先生與關小姐印發傳單在街上派發。（資料圖片/黃學潤攝）

Lily寄養家庭瑞典擬申請轉移撫養權 二人批「離奇」

至於Lily2023年12月被瑞典林雪坪社福局申請監護令至今，現時正於當地寄養家庭生活。曾先生表示，上月接獲通知，指該寄養家庭入稟申請將Lily的撫養權轉移，理由是她寄養滿兩年，與寄養家庭產生感情。

二人表示，不清楚能否作出反對，又形容事件「離奇」，因Lily是香港永久居民，理論上只有香港法庭才有司法管轄權並作出審訊，而非由當地地方法院定奪，又質疑瑞典相隔20個月仍未執行遣返令。

稱有信心Lily和Danny回家重聚

二人表示，有信心Lily和Danny能回家，雖然目前沒有全職工作，有機會影響社工評估，但強調會節儉，相信積蓄可以養活Danny直至三歲，待他成長後可找兼職工作。被問未來生育意向，曾先生說願意生育，惟Lily和Danny團聚前都不會考慮生育。