Save Lily︱下周見Danny　接受社工連串評核　父：有信心接返屋企

在家分娩男嬰Danny的父母，因涉嫌疏忽照顧兒童被捕，事件引起軒然大波。較早前他們遞交DNA對比後，今日（6日）終於為兒子成功領取出世紙，惟Danny仍然由社署的收容所照料。Danny父親指出，社工將會調查及評核他們的狀況，以決定是否讓他們接回Danny。他自言態度合作，有信心接回Danny一家團聚。



曾先生和關女士為兒子領取出世紙後離開入境處。（黃偉民攝）

Danny父母曾先生及關女士今日上午11時半左右離開將軍澳入境處總部，面帶笑容向記者展示Danny的出世紙。他指已為Danny改中文名，不過：「未問過Danny意願，唔知佢鍾唔鍾意公開，繼續稱呼佢Danny先啦！」

他讚揚政府行政效率高，感謝行政長官李家超、保安局局長鄧炳強及勞工及福利局局長孫玉菡：「成個政府部門幫我哋去搞，先得到完滿解決。」他指今日第一次與社工會面，對方索取了他們的資料及交代流程，之後會再有第二次會面和家訪，下星期有機會到收容所見Danny一次，探望時間約1小時。

曾生及關女士今日為Danny辦理出世紙。（黃偉民攝）

有信心通過評估接Danny回家

曾先生表示暫時未知最快什麼時間可以接回Danny：「依家只係第一次（同社工）會面，仲有第二次會面、家訪、去收容所探望，全部都會有社工同行，佢會當面評估、寫報告，多方面專業人士的會議，最後評估覺得我哋係安全的家長，就可能好快可以返屋企。」對此他表示有信心通過相關評估。曾說：「要睇吓社工對我哋表現滿唔滿意，睇吓我哋合唔合作，而我哋態度係非常合作的。」

目前曾先生和關女士住在荔枝角，他指該住並非長期住所，倘若社工對他們的住屋有特別要求，以適合該孩子居住，便要再覓居所。

而社工交代過目前Danny的情況，他很健康，如有特別事故，會通知家長，收容所亦有專責醫生治理。

3年不見 掛念身在瑞典的女兒Lily

至於身在瑞典的女兒Lily，曾先生表示十分掛念：「無見3年，自從2023年12月6日，瑞典社福局接咗就無見過、無聽過聲、無任何聯絡，只係寄養家庭每隔兩個月一個報告，話佢好好、好好咁囉！」現時他們填妥授權書，授權港府將他們的DNA寄到瑞典當局，但詳情未知。

二人離開時，向記者出示Danny的出世紙。（黃偉民攝）

Danny會否接受主流教育 父：視乎佢意願

就Lily及Danny的未來教育規劃，曾先生Danny目前只一兩個月大，距離五六歲正式入學仍有充裕時間。在此之前，主要以家庭教育為主，他們會帶兒子接觸社會，例如參加興趣班或托兒所了解。待Danny懂得表達自己，衡量屆時的經濟狀況、家庭環境以及其本人意願，再決定是否接受主流教育或在家學習，重申一切都要視乎Danny意願。

至於Lily，曾先生表示女兒現已4歲，過去一直在瑞典生活，以他所知，瑞典當局並無替她安排任何中文課程，他擔心Lily「而家會唔會連廣東話都唔識講，我哋講咩佢都唔識聽」。因此日後待Lily回港，他們可能需要為她進行語言治療或者特別語言訓練。由於香港的主流學習環境以廣東話為主，曾生擔心Lily返港後融入主流學校恐有困難。

他提到，如果社會福利署未來會持續監察其家庭狀況，他們會全面配合並聽取社工專業意見，為兩名子女作出最好的安排。

積蓄夠用3年 未有求職壓力

至於經濟與人手分工方面，曾先生透露目前的積蓄足夠應付Danny到3歲的開銷，因此現階段並無求職壓力。他們亦決定在Danny 1歲前全職在家照顧兒子，因為「一歲小朋友都係好細，佢好鐘意黏住我地兩個一齊生活」，又指父母各施其職，例如與母親感情會較親密，而作為父親的他可教兒子游泳等技能，他們會密切觀察Danny的性格及能力發展。如果未來孩子高度依賴雙親，不排除繼續不工作；若Danny能適應，則考慮其中一人外出做兼職，強調一切以Danny意願為先。

二人向記者出示Danny的出世紙。（黃偉民攝）