Save Lily｜「非常父母」透露每周可見Danny一次　冀社工報告有利

在芬蘭「在家分娩」且未辦理出生登記，導致女兒Lily遭當地扣押的本港「非常父母」關先生與曾小姐，今日（9日）接受訪問，交代兒子Danny的現況。關先生表示目前正配合社署跟進，二人每周可與兒子見面一次，本星期亦會接受家訪。



「Save Lily」事件持續發酵，引得網民的大量關註。（香港01攝）

關小姐誕下的3名兒女全都採用母乳餵哺。（黃學潤攝）

關先生與曾小姐今日接受訪問時，表示目前正配合社署跟進，因社工評估對二人能否接回Danny有舉足輕重的作用，「希望社工係寫出一個報告係大家都有利嘅。」關先生透露，二人每星期可與兒子見面一次，本星期亦會接受家訪。暫時法院每月會進行審議，他們或須通過長時間的觀察，待社工滿意後才能接回兒子。

43歲的關先生稱在芬蘭有物理治療師資格，曾在外判公司工作，39歲的曾小姐則有教師牌照，在香港曾任職教師兩年。二人早前表示積蓄可供兒子生活至3歲，現在兒子1歲前都希望專心照顧兒子。

2026年6月6日，曾生及關女士為Danny辦理出世紙。（資料圖片/黃偉民攝）

二人強調並非抗拒工作，曾小姐指要慢慢適應，關先生則表示，兩人都為專業人士，根本很難申請綜援，亦相信「我哋都好難搵唔到工」，惟承認今次事件或會對求職帶來影響，未來會努力經營社交媒體，希望讓更多未流通的資訊曝光。關先生又說，自從成功為兒子辦理出世紙後，網民的態度已大為改觀。

談及經濟狀況，他們指現時仍靠積蓄生活，關先生稱二人過着淡泊簡單的生活，不會購買名牌，揀選便宜的選擇，希望把財力留給小朋友在香港見識，「喺香港唔會花費好多。」

曾先生與關小姐的幼子Danny同樣在家中誕生。（資料圖片/黃學潤攝）

被問到會否育有第四胎，曾小姐表示「要考慮返當時嘅條件」，又指現時情況「好唔穩定」，現正配合社工跟進Danny情況，萬一社工發現有問題未解決，或需較長時間跟進，加上現在有時間看清家庭狀況，暫時不考慮再有小朋友。她又補充指，現時客觀條件都不容許二人再生下一胎。

她續說，在Lily及Danny與他們重聚前，不會考慮再生育。那麼為何Lily被瑞典政府接管後又會誕下Danny？曾小姐解釋指Danny出生時與Lily被帶走已相隔一段長時間，而且「Danny係意外嚟」。

談及Lily，曾小姐指自2023年12月6日後已沒再與Lily接觸，目前Lily已被安排在一個有照顧經驗的瑞典寄養家庭中，而且瑞典當局正考慮將Lily的撫養權轉交該寄養家庭。不過，她強調無論寄養家庭條件多好，按兒童權益，當局均會優先考慮讓兒童回到原生家庭。

曾先生與關小姐印發傳單在街上派發。（黃學潤攝）

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

曾小姐又指對能接回Lily感到樂觀，因瑞典法院已發出遣返令，特區政府及社署亦正積極與瑞典當局聯絡及支援，加上長子Danny在港出世後有保護令，反而成為加速Lily返港的契機。她認為，瑞典當局主要擔憂Lily的狀況，若看到香港一方能提供適切保護，相信可釋除疑慮。

回首在歐洲的經歷，曾小姐指「做人沒得後悔」，只能從中學習，又指自己是在「踩緊雷 」，日後會學習「喺分娩選擇中唔好『踩雷』」（「踩雷」原指在戰場或遊戲中誤觸地雷，引申為「遇到糟糕、不符合預期或令人失望的事物」），並希望子女長大後能體諒和諒解，甚至認同其想法，「希望越嚟越成熟嘅時候會有唔同嘅睇法」。

關先生又說，高調接受訪問的初衷完全是為了Lily，而非為了推廣在家分娩。他又指不擔心被公眾誤解，「條路難行，但始終要有人試」，稱日後或有另一對父母比他們更「激烈」，可能他們屆時會覺得自己很保守。